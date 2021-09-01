Вакцинация от коронавируса теперь доступна в "Эпицентре" в Киеве

Речь идет о торговом центре, который расположен на Кольцевой дороге, 1б. Доступны три вакцины: AstraZeneca, CoronaVac и Moderna.

Получить прививку от коронавируса отныне можно в торговом центре "Эпицентр", который расположен по адресу улица Кольцевая дорога, 1Б. Об этом пишет официальный канал Helsi.me.

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Записаться туда предлагают онлайн — с помощью сайта программы, чтобы лишний раз не ожидать в очередях. Среди доступных препаратов — AstraZeneca, CoronaVac. Также есть возможность получить укол Moderna, но только в качестве второй дозы.

Доступна вакцинация уже с четверга, 2 сентября. На каждый из препаратов и имеются сотни свободных мест. Необходимо иметь с собой паспорт и код, в том числе их можно предоставить через приложение "Дія".

Фото: Скриншот

Следует отметить, что первую дозу вакцины Moderna сейчас не получает никто — имеющиеся в стране препараты сохранили только для второй дозы. По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, о новых поставках препарата на сегодняшний день речи не идет.

Не стоит, по словам министра, ждать в ближайшее время и препарат Johnson&Johnson.

Фокус до этого рассказывал, почему в Украине не смогли вакцинировать 10 млн украинцев к концу лета. Он отметил, что было слишком много праздничных и выходных дат, а план самой вакцинации задерживается всего на неделю.

В первые недели сентября, согласно планам, будут вакцинированы 5 млн граждан.