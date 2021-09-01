Вакцинація від коронавірусу тепер доступна в "Епіцентрі" в Києві

Йдеться про торговий центр, який розташований на Кільцевій дорозі, 1б. Доступні три вакцини: AstraZeneca, CoronaVac і Moderna.

Отримати щеплення від коронавірусу відтепер можна в торговому центрі "Епіцентр", який розташований за адресою вулиця Кільцева дорога, 1Б. Про це пише офіційний канал Helsi.me.

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Записатися туди пропонують онлайн — за допомогою сайту програми, щоб зайвий раз не стояти в чергах. Серед доступних препаратів — AstraZeneca, CoronaVac. Також є можливість отримати укол Moderna, але тільки як другу дозу.

Доступна вакцинація вже з четверга, 2 вересня. На кожен із препаратів є сотні вільних місць. Необхідно мати із собою паспорт і код, зокрема їх можна надати через додаток "Дія".

Фото: Скриншот

Варто зазначити, що першу дозу вакцини Moderna зараз не отримує ніхто — наявні в країні препарати зберегли тільки для другої дози. За словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, про нові постачання препарату на сьогоднішній день не йдеться.

Не варто, за словами міністра, чекати найближчим часом і препарат Johnson & Johnson.

Фокус до цього розповідав, чому в Україні не змогли вакцинувати 10 млн українців до кінця літа. Він зазначив, що було занадто багато святкових і вихідних дат, а план вакцинації затримується всього на тиждень.

У перші тижні вересня, згідно з планами, будуть вакциновані 5 млн громадян.