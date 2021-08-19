В Киеве начали делать вакцинацию от COVID-19 в автобусах (фото)

Для проведения вакцинации были задействованы желтые автобусы "Богдан". В них можно получить вакцину Pfizer или Coronavac.

В Киеве начали работу передвижные центры вакцинации от COVID-19 на базе микроавтобусов "Богдан". Об этом сообщает Суспильне.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Например, возле станции метро "Героев Днепра" в Оболонском районе Киева желтую маршрутку переоборудовали в мобильный центр вакцинации. Записи в такие центры нет, вакцинация проходит по принципу живой очереди. Медсестра Валентина Коханова сообщила журналистам, что за день (с 9 до 13) смогут провакцинировать до 100 человек. Все оборудование в автобусе стерильное.

Вакцинацию проводят препаратами Pfizer и Coronavac. Центр вакцинации будет работать с 19 до 22 августа с 9:00 до 13:00. Для процедуры необходимо иметь при себе паспорт и код. Декларация с семейным врачом желательна, но необязательна.

Это не единственный "автобусный" центр вакцинации. Такие пункты будут работать по всему Киеву.

Ранее Фокус сообщал о начале работы мобильных центров вакцинации. Кроме автобусов, для вакцинации киевлян и гостей столицы будут использовать палатки. Новая инициатива будет работать как пилотный проект, и при позитивной реакции граждан будет продолжена.

Кроме того, все, кто получит вакцину в центрах массовой вакцинации с 18 августа получат билет на праздничный концерт в честь Дня независимости на НСК Олимпийский.