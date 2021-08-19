У Києві почали робити вакцинацію від COVID-19 в автобусах (фото)

Для проведення вакцинації були задіяні жовті автобуси "Богдан". У них можна отримати вакцину Pfizer або Coronavac.

У Києві почали роботу пересувні центри вакцинації від COVID-19 на базі мікроавтобусів "Богдан". Про це повідомляє Суспільне.

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Наприклад, біля станції метро "Героїв Дніпра" в Оболонському районі Києва жовту маршрутку переобладнали в мобільний центр вакцинації. Запису в такі центри немає, вакцинація проходить за принципом живої черги. Медсестра Валентина Коханова повідомила журналістам, що за день (з 9 до 13) зможуть вакцинувати до 100 осіб. Все обладнання в автобусі стерильне.

Вакцинацію проводять препаратами Pfizer і Coronavac. Центр вакцинації працюватиме з 19 до 22 серпня з 9:00 до 13:00. Для процедури необхідно мати при собі паспорт і код. Декларація з сімейним лікарем бажана, але не обов'язкова.

Це не єдиний "автобусний" центр вакцинації. Такі пункти працюватимуть по всьому Києву.

Раніше Фокус повідомляв про початок роботи мобільних центрів вакцинації. Крім автобусів, для вакцинації киян і гостей столиці будуть використовувати намети. Нова ініціатива працюватиме як пілотний проект, і при позитивній реакції громадян буде продовжена.

Крім того, всі, хто отримає вакцину в центрах масової вакцинації з 18 серпня отримають квиток на святковий концерт на честь Дня незалежності на НСК Олімпійський.