У Південній Африці почали робити щеплення від коронавірусу в поїзді (фото, відео)

Поїзд вирушить з Йоганнесбурга в сільську місцевість. Там жителям доводиться проробляти довгий шлях до центрів вакцинації.

У Південній Африці на залізничному вокзалі в найбільшому місті країни Йоганнесбурзі відкрили спеціальний поїзд для вакцинації громадян від коронавірусу. За ініціативою стоїть одна з місцевих логістичних компаній, а її метою є надання доступу до препарату жителям віддалених від центрів вакцинації регіонів. Про це повідомляє агентство Reuters.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За даними журналістів, уряд країни відкрив вакцинацію від коронавірусу для всіх дорослих громадян лише в минулому місяці, тому зараз у центрах вакцинації по всій країні спостерігаються довгі черги. Жителям віддалених регіонів доводиться проробляти довгий шлях до центрів щеплень, проте й це не гарантує їм отримання уколу — препарат на той час може вже закінчитися.

Фото: Facebook

Очікується, що зі станції Спрінгс у Йоганнесбурзі поїзд вирушить у сільські райони Східно-Капської провінції ПАР, в якій проживають приблизно 7 мільйонів осіб. Наразі відповідальна за поїзд вакцинація компанія планує, що склад працюватиме до листопада цього року.

[ + – ] Поїзд вакцинації в ПАР

Нагадаємо, в серпні в Києві почав роботу мобільний центр вакцинації від коронавірусу, розміщений в автобусі. Уколи там можна отримати в порядку живої черги, без попереднього запису.

Також ми писали, що ще один центр вакцинації відкрився в гіпермаркеті "Епіцентр" у столиці.