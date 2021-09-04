ДТП с участием Меган Маркл в трейлере нового фильма возмутило британцев (видео)

На кадрах супруга принца Гарри оказывается под обломками автомобиля в аварии, подобной той, в которой погибла его мать принцесса Диана.

Некоторая часть жителей Великобритании с негодованием восприняла кадры из трейлера фильма "Гарри и Меган: побег из дворца", где супруга принца Гарри в его ночных кошмарах попадает в ДТП, подобное тому, в котором погибла его мать принцесса Диана. Об этом пишет Mirror.

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В фильме, о котором идет речь, будут запечатлены события из жизни супружеской пары последних нескольких лет. Премьера запланирована на 6 сентября, и трейлер фильма начинается с того, что мать двоих детей попадает в автомобильную аварию. Далее по сценарию Меган лежит под обломками автомобиля, окруженная папарацци, а принц Гарри бросается к дверям авто, чтобы достать оттуда жену.

Фото: Mirror

Уже на следующих кадрах становится понятно, что сцена — всего лишь страшный сон принца Гарри, поскольку он просыпается в постели вместе с супругой и сыном Арчи.

Как пишет Daily Mail, британцам и фанатам королевской семьи не понравилось именно то, что для создания драматической сцены в фильме была использована именно трагедия смерти принцессы Дианы.

"Это безвкусно. Я не верю, что они могут сделать такую серию!", — пишет Jenni Hall.

"Очень низко. Когда они перестанут наживаться на принцессе Диане. Пусть она покоится с миром ради бога", — написал пользователь jubielad.

"Это фигово", — пишет Bridget.

"Безвкусно и отвратительно", — написала Brenda.

"Я считаю это ненужным и оскорбительным", — возмутился Sheiagh O'Gorman.

Фото: Mirror

Следует отметить, что события из жизни принца Гарри и Меган Маркл уже экранизировались ранее (фильмы "Гарри и Меган: Королевская история любви" (2018) и "Гарри и Меган: Королевская семья" (2019)). Собственно, этот фильм является логическим продолжением двух показанных на телеканале ранее.

Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в Париже, попав в автомобильную катастрофу в туннеле под мостом Альма (набережная Сены). Диану доставили в больницу Сальпетриер, однако она скончалась там спустя два часа. До конца неизвестно, что стало причиной аварии, но, согласно одной из версий, ДТП случилось из-за необходимости на скорости уходить от преследований папарацци.

Как сообщалось ранее, соседи принца Гарри и Меган Маркл в Калифорнии пожаловались на вонь от фабрики по выращиванию каннабиса, которая находится недалеко от особняка знаменитой пары. По словам одного из проживающих в Монтесито, зловоние было очень сильным.

20 оранжерей находятся всего в 10 минутах езды от семейного дома герцогов Сассекских.

Ранее соседи герцогов жаловались на то, что с переездом Меган и Гарри привычный уклад жизни в Монтесито был нарушен.