ДТП за участю Меган Маркл в трейлері нового фільму обурило британців (відео)

На кадрах дружина принца Гаррі опиняється під уламками автомобіля в аварії, подібної до тієї, в якій загинула його мати принцеса Діана.

Деяка частина жителів Великобританії з обуренням сприйняла кадри з трейлера фільму "Гаррі і Меган: втеча з палацу", де дружина принца Гаррі в його нічних кошмарах потрапляє в ДТП, подібне до того, в якому загинула його мати принцеса Діана. Про це пише Mirror.

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У фільмі, про який йде мова, будуть відображені події з життя подружньої пари останніх кількох років. Прем'єра запланована на 6 вересня, і трейлер фільму починається з того, що мати двох дітей потрапляє в автомобільну аварію. Далі за сценарієм Меган лежить під уламками автомобіля, оточена папараці, а принц Гаррі кидається до дверей авто, щоб дістати звідти дружину.

Фото: Mirror

Вже на наступних кадрах стає зрозуміло, що сцена — всього лише страшний сон принца Гаррі, оскільки він прокидається в ліжку разом з дружиною і сином Арчі.

Як пише Daily Mail, британцям і фанатам королівської сім'ї не сподобалося саме те, що для створення драматичної сцени у фільмі була використана саме трагедія смерті принцеси Діани.

"Це без смаку. Я не вірю, що вони можуть зробити таку серію!", — пише Jenni Hall.

"Дуже низько. Коли вони перестануть наживатися на принцесі Діані. Нехай вона спочиває з миром заради бога", — написав користувач jubielad.

"Це фігово", — пише Bridget.

"Без смаку і огидно", — написала Brenda.

"Я вважаю це непотрібним і образливим", — обурився Sheiagh O'Gorman.

Фото: Mirror

Слід зазначити, що події з життя принца Гаррі і Меган Маркл вже екранізувалися раніше (фільми "Гаррі і Меган: Королівська історія кохання" (2018) і "Гаррі і Меган: Королівська сім'я" (2019)). Власне, цей фільм є логічним продовженням двох показаних на телеканалі раніше.

Принцеса Діана загинула 31 серпня 1997 року Парижі, потрапивши в автомобільну катастрофу в тунелі під мостом Альма (набережна Сени). Діану доставили в лікарню Сальпетрієр, однак вона померла там через дві години. До кінця невідомо, що стало причиною аварії, але, за однією з версій, ДТП сталося через необхідність на швидкості йти від переслідувань папарацці.

Як повідомлялося раніше, сусіди принца Гаррі і Меган Маркл в Каліфорнії поскаржилися на сморід від фабрики з вирощування канабісу, яка знаходиться недалеко від особняка знаменитої пари. За словами одного із проживаючих в Монтесіто, сморід був дуже сильним.

20 оранжерей знаходяться всього в 10 хвилинах їзди від сімейного будинку герцогів Сассекських .

Раніше сусіди герцогів скаржилися на те, що з переїздом Меган і Гаррі звичний уклад життя в Монтесіто було порушене.