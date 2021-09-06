В России РПЦ отстранила священника за призыв отчитаться о доходах (видео)

Церковь утверждает, что решение об отстранении священнослужителя было принято до видео. При этом сам ролик пастырь решил снять после частых вопросов о благосостоянии служителей РПЦ.

В Новочебоксарске священника храма блаженной Ксении Петербургской Роману Степанову запретили проводить службы из-за опубликованного видео на Youtube с призывом отчитаться о доходах прихода. Об этом сообщает Чувашская митрополия.

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В видео священник рассказал о многочисленных разговорах с прихожанами, которые спрашивали у него, почему служители церкви ездят на дорогих авто, имеют яхты или дорогие часы. Раньше, по словам Степанова, он пытался "подобрать слова и заболтать ситуацию", но больше он так делать не может из-за добродетели искренности.

Как пишет Meduza, священник Степанов предложил служителям РПЦ высоких чинов декларировать свои доходы и имущество. Он выразил надежду, что таким образом они смогут преодолеть проблему недоверия.

"Это коррупция, она есть несомненно. Все мы об этом знаем. И благодаря этому мы станем крепче, искреннее и надежнее", — утверждает в видео священник.

Спустя два дня после публикации видео, митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий запретил автору видео в служении, сославшись на несовместимое поведение для его сана. Степанов употреблял наркотики, жил с другой женщиной, которая забеременела от него. Он якобы утаивал это все от церкви, а прихожане спрашивали, почему он там служит. При этом решение о его отстранении было принято еще 2 сентября, за 2 дня до публикации видео.

Сам Степанов рассказал телеканалу RTVi, что все в чем его обвиняют — правда. Однако он рассказал все владыке сразу при приходе в церковь.

"Когда я пришел в церковь, рассказал об этом владыке, покаялся, понес епитимью — искупил свой грех. Сейчас получается, что меня отстранили за то, за что я уже понес наказание. Это противоречит церковному праву", — рассказывает священник.

В скором времени по делу состоится суд, но Степанов уверен в его предвзятости, поэтому будет искать работу вне церкви.

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