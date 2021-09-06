У Росії РПЦ відсторонила священика за заклик відзвітувати про доходи (відео)

Церква стверджує, що рішення про відсторонення священнослужителя було прийняте до відео. При цьому сам ролик пастир вирішив зняти після частих питань про добробут служителів РПЦ.

У Новочебоксарську священика храму блаженної Ксенії Петербурзької Роману Степанову заборонили проводити служби через опубліковане відео на Youtube з закликом відзвітувати про доходи приходу. Про це повідомляє Чуваська митрополія.

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У відео священик розповів про численні розмови з парафіянами, які запитували в нього, чому служителі церкви їздять на дорогих авто, мають яхти або дорогий годинник. Раніше, за словами Степанова, він намагався "підібрати слова і забалакати ситуацію", але більше він так робити не може через чесноти щирості.

Як пише Meduza, священик Степанов запропонував служителям РПЦ високих чинів декларувати свої доходи та майно. Він висловив надію, що таким чином вони зможуть подолати проблему недовіри.

"Це корупція, вона є, безсумнівно. Всі ми про це знаємо. І завдяки цьому ми станемо міцнішими, щирішими й надійнішими", — стверджує в відео священик.

Через два дні після публікації відео, митрополит Чебоксарський і Чуваський Саватій заборонив автору відео в служінні, пославшись на несумісну з його саном поведінку. Степанов вживав наркотики, жив з іншою жінкою, яка завагітніла від нього. Він нібито приховував це все від церкви, а парафіяни запитували, чому він там служить. При цьому рішення про його відсторонення було прийнято ще 2 вересня, за 2 дні до публікації відео.

Сам Степанов розповів телеканалу RTVi, що все, в чому його звинувачують — правда. Однак він розповів все владиці відразу після приходу до церкви.

"Коли я прийшов до церкви, розповів про це владиці, покаявся, поніс покуту — спокутував свій гріх. Зараз виходить, що мене усунули за те, за що я вже був покараний. Це суперечить церковному праву", — розповідає священик.

Незабаром у справі відбудеться суд, але Степанов упевнений в його упередженості, тому шукатиме роботу поза церквою.

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