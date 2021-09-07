Впервые в истории США: первая леди Джилл Байден будет работать вне Белого дома

Жена Джо Байдена будет преподавать академическое письмо в колледже. Таким образом она нарушит 231-летнюю традицию всех жен президентов.

Первая леди США Джилл Байден во вторник, 7 сентября, вернется к полноценной работе на должности преподавателя английского языка в Общественном колледже Северной Вирджинии. Таким образом она станет первой супругой американского президента в истории, которая будет работать полный рабочий день. Об этом сообщает агентство Associated Press.

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По словам журналистов, Джилл Байден возобновит очное преподавание в колледже после нескольких месяцев работы в онлайн-режиме.

"Существуют некоторые вещи, которые вы просто не можете заменить, и я не могу дождаться, когда вернусь в класс", — заявила недавно супруга Джо Байдена в интервью журналу Good Housekeeping.

Также первая леди сказала, что всегда хотела строить свою карьеру.

"Преподавание это не просто то, чем я занимаюсь. В этом вся я", — утверждает первая леди.

Агентство отмечает, что за время своей карьеры Джилл Байден получила две магистерские степени и докторскую степень в сфере преподавания. После того, как Джо Байден в 2009 году стал вице-президентом, она начала работать в Общественном колледже и остается там до сих пор. Даже во время президентской кампании своего супруга Джилл продолжала преподавательскую деятельность.

Уже в качестве первой леди ей приходилось преподавать онлайн из своего офиса в Восточном крыле Белого дома или в гостиничных номерах, когда она отправлялась со своим мужем в международные поездки.

Теперь жена президента США сможет лично приходить в аудитории колледжа и преподавать английский студентам очно — ее занятия будут проходить по вторникам и четвергам.

Журналисты также сообщили, что ранее первые леди США не работали вне Белого дома — они занимались поддержкой своих супругов, воспитанием детей и выполняли обязанности хозяйки. Помимо этого они могли выступать в роль специальных послов. Супруги предыдущих глав американского государства Лора Буш, Хиллари Клинтон и Мишель Обама отказывались от своей работы после избрания их мужей президентами.

По данным USA Today, таким образом Джилл Байден нарушит 231-летнюю традицию всех жен президентов.

После инаугурации Джо Байдена Фокус разбирался, что известно о его супруге, первой леди США Джилл Байден.

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