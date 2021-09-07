Вперше в історії США: перша леді Джилл Байден працюватиме поза Білим домом

Дружина Джо Байдена викладатиме академічне письмо в коледжі. Таким чином вона порушить 231-річну традицію всіх дружин президентів.

Перша леді США Джилл Байден у вівторок, 7 вересня, повернеться до повноцінної роботи на посаді викладача англійської мови в Громадському коледжі Північної Вірджинії. Таким чином вона стане першою дружиною американського президента в історії, яка працюватиме повний робочий день. Про це повідомляє агентство Associated Press.

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За словами журналістів, Джилл Байден відновить очне викладання в коледжі після кількох місяців роботи в онлайн-режимі.

"Існують деякі речі, які ви просто не можете замінити, і я не можу дочекатися, коли повернуся в клас", — заявила нещодавно дружина Джо Байдена в інтерв'ю журналу Good Housekeeping.

Також перша леді сказала, що завжди хотіла будувати свою кар'єру.

"Викладання це не просто те, чим я займаюся. У цьому вся я", — стверджує перша леді.

Агентство відзначає, що за час своєї кар'єри Джилл Байден отримала два магістерські ступені та докторський ступінь у сфері викладання. Після того, як Джо Байден у 2009 році став віце-президентом, вона почала працювати в Громадському коледжі і залишається там до сих пір. Навіть під час президентської кампанії свого чоловіка Джилл продовжувала викладацьку діяльність.

Уже в ролі першої леді їй доводилося викладати онлайн зі свого офісу в Східному крилі Білого дому або в готельних номерах, коли вона відправлялася зі своїм чоловіком у міжнародні поїздки.

Тепер дружина президента США зможе особисто приходити в аудиторії коледжу і викладати англійську студентам очно — її заняття проходитимуть по вівторках і четвергах.

Журналісти також повідомили, що раніше перші леді США не працювали поза Білим домом — вони займалися підтримкою своїх чоловіків, вихованням дітей і виконували обов'язки господині. Крім цього, вони могли виступати в ролі спеціальних послів. Подружжя попередніх глав американської держави Лора Буш, Гілларі Клінтон і Мішель Обама відмовлялися від своєї роботи після обрання їхніх чоловіків президентами.

За даними USA Today, таким чином Джилл Байден порушить 231-річну традицію всіх дружин президентів.

Після інавгурації Джо Байдена Фокус розбирався, що відомо про його дружину, першу леді США Джилл Байден.

Також ми писали, що дружина президента США з'явилася на обкладинці американського глянцю Vogue.