"Спешки нет": у Байдена назвали условия признания правительства талибов в Афганистане

В Белом доме не располагают данными о конкретных сроках признания новых властей. При этом чиновники ожидают, что права человека в Афганистане будут соблюдаться.

Признание Соединенными Штатами правительства радикального движения "Талибан" в Афганистане зависит от нескольких условий, таких как безопасная эвакуация иностранных граждан, доставка гуманитарной помощи в страну и соблюдения прав человека касательно отношения к женщинам. Об этом в ходе брифинга во вторник, 7 сентября, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Журналист, задавая соответствующий вопрос, упомянул, что президент США Джо Байден сказал, что до признания Штатами правительства "Талибана" предстоит пройти "долгий путь". В ответ Псаки дала понять, что администрация главы государства не будет спешить с признанием новых властей Афганистана.

"Так, президент сказал, что в признании нет никакой спешки. Все действительно будет зависеть от того, какие шаги предпримет "Талибан". Весь мир, включая Соединенные Штаты, будет наблюдать, позволят ли они американским гражданам и гражданам других стран покинуть страну, позволят ли они людям, которые хотят покинуть страну, сделать это, позволят ли они доставить гуманитарную помощь, как они будут обращаться к женщинам и девочкам по всей стране", — сказала пресс-секретарь.

Она уточнила, что у нее нет данных о конкретных сроках признания властей "Талибана" в Афганистане.

Помимо этого Псаки заявила, что по состоянию на сегодня в Афганистане пребывают до 100 граждан США и власти Штатов работают над тем, чтобы помочь эвакуироваться всем желающим американцам.

Напомним, 7 сентября официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид объявил новый состав правительства Афганистана. Его, вопреки слухам, возглавит мулла Мохаммад Хасан Ахунд, а не один из основателей радикального движения Абдул Гани Барадар.

В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозел Боррель недавно заявил, что Евросоюз будет вынужден сотрудничать с "Талибаном", чтобы поддержать население Афганистана. В то же время он назвал условия, для обеспечения контактов ЕС с талибами, среди которых противодействие тому, чтобы территория страны стала площадкой для терроризма.