"Поспіху немає": у Байдена назвали умови визнання уряду талібів в Афганістані

У Білому домі не мають даних про конкретні терміни визнання нової влади. При цьому чиновники очікують, що права людини в Афганістані будуть дотримуватися.

Визнання Сполученими Штатами уряду радикального руху "Талібан" в Афганістані залежить від декількох умов, таких як безпечна евакуація іноземних громадян, доставка гуманітарної допомоги в країну і дотримання прав людини щодо ставлення до жінок. Про це в ході брифінгу у вівторок, 7 вересня, заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Журналіст, ставлячи відповідне питання, згадав, що президент США Джо Байден сказав, що до визнання Штатами уряду "Талібану" належить пройти "довгий шлях". У відповідь Псакі дала зрозуміти, що адміністрація глави держави не поспішатиме з визнанням нової влади Афганістану.

"Так, президент сказав, що у визнанні немає ніякого поспіху. Все дійсно залежатиме від того, які кроки зробить "Талібан". Весь світ, включно зі Сполученими Штатами, спостерігатиме, чи дозволять вони американським громадянам і громадянам інших країн покинути країну, чи дозволять вони людям, які хочуть покинути країну, зробити це, чи дозволять вони доставити гуманітарну допомогу, як вони звертатимуться до жінок і дівчаток по всій країні", — сказала прессекретарка.

Вона уточнила, що в неї немає даних про конкретні терміни визнання влади "Талібану" в Афганістані.

Крім цього Джен Псакі заявила, що за станом на сьогодні в Афганістані перебувають до 100 громадян США, і влада Штатів працює над тим, щоб допомогти евакуюватися всім охочим американцям.

Нагадаємо, 7 вересня офіційний представник "Талібану" Забіхулла Муджахід оголосив новий склад уряду Афганістану. Його, всупереч чуткам, очолить мулла Мохаммад Хасан Ахунд, а не один із засновників радикального руху Абдул Гані Барадар.

У свою чергу глава дипломатії ЄС Жозель Боррель недавно заявив, що Євросоюз буде змушений співпрацювати з "Талібаном", щоб підтримати населення Афганістану. У той же час він назвав умови для забезпечення контактів ЄС з талібами, серед яких протидія тому, щоб територія країни стала майданчиком для тероризму.