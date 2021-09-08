В России во время учений погиб глава МЧС Евгений Зиничев (видео)

Российский министр Евгений Зиничев пытался спасти оператора, который подскользнулся и сорвался в воду.

В России в ходе межведомственных учений погиб глава МЧС Российской Федерации Евгений Зиничев. Об этом пишут РИА Новости.

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По данным журналистов, 55-летний министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям погиб на межведомственных учениях в Норильске, спасая жизнь другого человека.

Информацию о гибели министра Евгения Зиничева подтвердили в МЧС.

"С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев", — говорится в заявлении министерства.

Главред Russia Today Маргарита Симоньян рассказала, что Евгений Зиничев погиб в Норильске, пытаясь спасти оператора, который упал в воду.

"Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень. Погиб как спасатель. Земля пухом", — написала пропагандистка в своем Telegram.

Оператор, которого пытался спасти глава МЧС РФ, по словам Симоньян, тоже погиб.

Telegram-канал "На видео видно" опубликовал одни из последних кадров с погибшим на учениях главой МЧС РФ Евгением Зиничевым.

"Одни из последних кадров с погибшим главой МЧС Зиничевым. Снято менее суток назад на учениях в Красноярском крае", — говорится в подписи к видеоролику.

[ + – ] Евгений Зиничев за сутки до гибели

Издание Life обратило внимание на сообщение, которое утром 8 сентября передал диспетчер полетов в единую диспетчерскую службу.

"Вертолет летит в Норильскую больницу №1, требуется два реанимобиля, аппарат ИВЛ и вторая группа крови", — сообщил диспетчер сегодня утром, а через три часа МЧС заявило о гибели Евгения Зиничева на учениях.

Евгений Зиничев занимал должность главы МЧС РФ с мая 2018 года. До этого погибший топ-чиновник был заместителем директора ФСБ России (октябрь 2016 — май 2018), и начальником управления ФСБ в Калининградской области (июнь 2015 — июль 2016). Указом президента России Владимира Путина от 21 декабря 2020 году Евгению Зиничеву было присвоено персональное воинское звание генерал армии.

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