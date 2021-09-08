У Росії під час навчань загинув глава МНС Євген Зінічев (відео)

Російський міністр Євген Зінічев намагався врятувати оператора, який послизнувся і зірвався у воду.

У Росії в процесі міжвідомчих навчань загинув глава МНС Російської Федерації Євген Зінічев. Про це пишуть РИА Новости.

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За даними журналістів, 55-річний міністр у справах цивільної оборони та надзвичайних ситуацій загинув на міжвідомчих навчаннях у Норильську, рятуючи життя іншої людини.

Інформацію про загибель міністра Євгенія Зінічева підтвердили в МНС.

"З великим сумом повідомляємо, що при виконанні службового обов'язку, перебуваючи в Норильську на міжвідомчих навчаннях із захисту арктичної зони від надзвичайних ситуацій, рятуючи життя людини, трагічно загинув глава МНС Євген Зінічев", — йдеться в заяві міністерства.

Головред Russia Today Маргарита Симоньян розповіла, що Євген Зінічев загинув у Норильську, намагаючись врятувати оператора, який впав у воду.

"Вони з оператором стояли на краю виступу. Оператор послизнувся і зірвався в воду. Свідків було достатньо — ніхто не встиг навіть збагнути, що сталося, як Зінич рвонув у воду за людиною, яка зірвалась, і розбився об камінь. Загинув як рятувальник. Земля пухом", — написала пропагандистка в своєму Telegram.

Оператор, якого намагався врятувати глава МНС РФ, за словами Симоньян, теж загинув.

Telegram-канал "На відео видно" опублікував одні з останніх кадрів із загиблим на навчаннях главою МНС РФ Євгеном Зінічевим.

"Одні з останніх кадрів із загиблим главою МНС Зінічевим. Знято менше доби тому на навчаннях у Красноярському краї", — йдеться у підписі до відеоролика.

[ + – ] Євген Зінічев за добу до загибелі

Видання Life звернуло увагу на повідомлення, яке вранці 8 вересня передав диспетчер польотів у єдину диспетчерську службу.

"Вертоліт летить у Норильську лікарню №1, потрібні два реанімобілі, апарат ШВЛ і друга група крові", — повідомив диспетчер сьогодні вранці, а через три години МНС заявило про загибель Євгена Зінічева на навчаннях.

Євген Зінічев обіймав посаду глави МНС РФ із травня 2018 року. До цього загиблий топчиновник був заступником директора ФСБ Росії (жовтень 2016 — травень 2018), і начальником управління ФСБ у Калінінградській області (червень 2015 — липень 2016). Указом президента Росії Володимира Путіна від 21 грудня 2020 році Євгену Зінічеву було присвоєне персональне військове звання генерал армії.

Раніше Фокус повідомляв, що під Санкт-Петербургом розбився вертоліт Росгвардії Мі-8. Борт здійснював навчально-тренувальний політ, тому в нього не було озброєння. Весь екіпаж повітряного судна загинув після аварії.

Також Фокус розповідав, що російський генерал загинув після вибуху в Сирії. Інцидент стався в 15 км від міста Дейр-ез-Зора — колона російських автомобілів поверталася після гуманітарної акції, а на узбіччі спрацював вибуховий пристрій. Унаслідок вибуху загинув генерал-майор В'ячеслав Гладких.