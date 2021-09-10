В Москве семья отравилась арбузом: спасти бабушку и внучку медикам не удалось (видео)

Плод употребляла семья из трех человек — 15-летняя девочка, ее мама и бабушка. На следующий день им стало плохо, но врачи недооценили ситуацию и не стали везти их в больницу.

В Москве два человека умерли после того, как съели арбуз. Как сообщает Telegram-канал Baza, речь идет о бабушке и ее внучке, а плод был куплен в сети магазинов "Магнит".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

Употребляла арбуз семья — 15-летняя девочка, ее мать и пожилая бабушка. На следующее утро у них началась сильная рвота, однако врачи списали все на простое отравление. К вечеру их состояние ухудшилось и пенсионерка скончалась, внучка на следующий день умерла в больнице.

Что касается матери девочки, то ее состояние врачам удалось стабилизировать.

В то же время, как пишет Telegram-канал "Подъем" со ссылкой на представителей вышеупомянутой сети супермаркетов, не так давно проводилась проверка всех партий арбузов. Никаких жалоб на продукты, по их словам, не поступало. При этом в сети решили начать внутреннюю проверку.

Следственный комитет по факту случившегося назначил проверку, возбуждено уголовное дело. В магазине, где купили арбуз, проводят следственные действия.

Как пишет LIFE SHOT, в доме, где живет семья, зарегистрировали еще одно отравление — госпитализировали 11-летнего мальчика из числа их соседей. С семьей он не общался, арбуз не ел, хотя употреблял курицу. Она же была найдена и в холодильнике, где жили умершие. Позже состояние ребенка стабилизировалось.

Также был госпитализирован 9-летний мальчик из того же дома, который ел макароны. Полицейские обходят все квартиры в подъезде и спрашивают у жильцов, есть ли симптомы.

На место приезжали газовики, чтобы выяснить, есть ли в доме утечки газа. Их не обнаружили.

Также на место прибыли криминалисты из Министерства внутренних дел.

Напомним, что в хмельницкой школе НВО №1 отравились 85 человек, среди которых 84 ученика младших классов и один взрослый, работник учебного заведения. В результате в состоянии средней тяжести были госпитализированы 11 человек. Пострадали учащиеся 1-4 классов, которые питались в школьной столовой. В связи с инцидентом детей перевели на дистанционное обучение.

Также мы писали о том, как в Ивано-Франковской области после празднования окончания учебы на базе отдыха отравились 12 подростков.