У Москві сім'я отруїлася кавуном: врятувати бабусю і внучку медикам не вдалося (відео)

Плід вживала сім'я з трьох осіб — 15-річна дівчинка, її мама і бабуся. Наступного дня їм стало погано, але лікарі недооцінили ситуацію і вирішили не везти їх до лікарні.

У Москві двоє людей померли після того, як з'їли кавун. Як повідомляє Telegram-канал Baza, йдеться про бабусю та її внучку, а плід був куплений в мережі магазинів "Магніт".

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Вживала кавун сім'я — 15-річна дівчинка, її мати і літня бабуся. На наступний ранок у них почалася сильна блювота, проте лікарі списали все на просте отруєння. До вечора їхній стан погіршився і пенсіонерка померла, внучка наступного дня померла в лікарні.

Що стосується матері дівчинки, то її стан лікарям вдалося стабілізувати.

У той же час, як пише Telegram-канал "Підйом" із посиланням на представників вищезгаданої мережі супермаркетів, не так давно проводилася перевірка усіх партій кавунів. Жодних скарг на продукти, за їхніми словами, не надходило. При цьому в мережі вирішили почати внутрішню перевірку.

Слідчий комітет за фактом того, що сталося, призначив перевірку, порушена кримінальна справа. У магазині, де купили кавун, проводять слідчі дії.

Як пише LIFE SHOT, у будинку, де живе сім'я, зареєстрували ще одне отруєння — госпіталізували 11-річного хлопчика з-поміж їхніх сусідів. З родиною він не спілкувався, кавун не їв, хоча вживав курку. Вона ж була знайдена і в холодильнику, де жили померлі. Пізніше стан дитини стабілізувався.

Також був госпіталізований 9-річний хлопчик із того ж будинку, який їв макарони. Поліцейські обходять всі квартири в під'їзді та запитують у мешканців, чи є симптоми.

На місце приїжджали газовики, щоб з'ясувати, чи є в будинку витіки газу. Їх не зафіксували.

Також на місце прибули криміналісти з Міністерства внутрішніх справ.

Нагадаємо, що в хмельницькій школі НВО №1 отруїлися 85 осіб, серед яких 84 учні молодших класів та один дорослий, працівник навчального закладу. Унаслідок у стані середньої тяжкості були госпіталізовані 11 осіб. Постраждали учні 1-4 класів, які харчувалися в шкільній їдальні. У зв'язку з інцидентом дітей перевели на дистанційне навчання.

Також ми писали про те, як в Івано-Франківській області після святкування закінчення навчання на базі відпочинку отруїлися 12 підлітків.