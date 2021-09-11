Зараженный коронавирусом мужчина притворился врачом и выписал из больницы COVID-больных

Пациент карантинного центра отправил в чат стационарных больных список тех, кто, по его мнению, уже мог отправляться домой. Теперь ему придется заплатить крупный штраф.

Житель провинции Биньзыонг на юге Вьетнама, который проходил лечение от COVID-19 в больнице, был оштрафован на 7,5 миллиона донгов ($330) после того, как выяснилось, что он выдавал себя за врача и выписывал стационарных пациентов по домам, сообщает вьетнамское издание Tuoi Tre News.

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По информации журналистов, мужчина лечился в карантинном центре начальной школы Хан Тхуен в городе Тху Дау Мот. Он создал учетную запись под названием "Доктор Лонг" в приложении Zalo и отправил в чат-группу стационарных пациентов список людей, которые будут выписаны такого-то числа, и которым разрешено вернуться домой.

Затем мужчина отправил дополнительное сообщение, в котором говорилось:

"Все, пожалуйста, аккуратно собирайте свои вещи и собирайтесь внизу в 8:30 утра завтра".

Получив уведомление о ситуации, которая произошла в стенах учреждения, руководство карантинного центра сообщило о случившемся в местную полицию и областное управление информации и коммуникаций. Во время расследования виновник сознался в содеянном и пообещал больше так не делать. Однако это не помогло ему избежать штрафа.

Как сообщает местная пресса, провинция Биньзыонг остается одной из самых пострадавших от коронавируса. Только в прошлую среду, 8 сентября, там было зарегистрировано еще 3172 случая заражения, в результате чего общее число случаев заболевания в общинах достигло 141 765, что составляет около 5,5% от общей численности населения.

Десятки тысяч пациентов все еще находятся в лечебных и изоляционных учреждениях, а более 14 700 человек ожидают результатов тестирования ПЦР в реальном времени.

Напомним, во Вьетнаме мужчина получил срок за то, что заразил коронавирусом несколько человек.

Ранее мы писали о том, что в Украине статистика заражения коронавирусом продолжает увеличиваться, и за последние сутки количество новых случаев составило 3869, причем госпитализированы 1102 человека.