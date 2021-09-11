Заражений коронавірусом чоловік прикинувся лікарем і виписав із лікарні COVID-хворих

Пацієнт карантинного центру відправив у чат стаціонарних хворих список тих, хто, на його думку, вже міг вирушати додому. Тепер йому доведеться заплатити великий штраф.

Житель провінції Біньзионг на півдні В'єтнаму, який проходив лікування від COVID-19 у лікарні, був оштрафований на 7,5 мільйона донгів ($330) після того, як з'ясувалося, що він видавав себе за лікаря і виписував стаціонарних пацієнтів по домівках, повідомляє в'єтнамське видання Tuoi Tre News.

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За інформацією журналістів, чоловік лікувався в карантинному центрі початкової школи Хан Тхуен в місті Тху Дау Мот. Він створив обліковий запис під назвою "Доктор Лонг" в додатку Zalo і відправив до чату стаціонарних пацієнтів список людей, які будуть виписані такого-то числа, і яким дозволено повернутися додому.

Потім чоловік відправив додаткове повідомлення, в якому говорилося:

"Всі, будь ласка, акуратно збирайте свої речі і збирайтеся внизу о 8:30 ранку завтра".

Отримавши повідомлення про ситуацію, яка сталася в стінах установи, керівництво карантинного центру повідомило про те, що трапилося, в місцеву поліцію та обласне управління інформації та комунікацій. Під час розслідування винуватець зізнався в скоєному і пообіцяв більше так не робити. Однак це не допомогло йому уникнути штрафу.

Як повідомляє місцева преса, провінція Біньзионг залишається однією з найбільш постраждалих від коронавірусу. Тільки минулої середи, 8 вересня, там було зареєстровано ще 3172 випадки зараження, в результаті чого загальна кількість випадків захворювання в общинах досягла 141 765, що складає близько 5,5% від загальної чисельності населення.

Десятки тисяч пацієнтів все ще перебувають у лікувальних та ізоляційних установах, а понад 14 700 осіб очікують результатів тестування ПЛР в реальному часі.

Нагадаємо, у В'єтнамі чоловік отримав термін за те, що заразив коронавірусом кілька людей.

Раніше ми писали про те, що в Україні статистика зараження коронавірусом продовжує зростати, і за останню добу кількість нових випадків склала 3869, причому госпіталізовані 1102 особи.