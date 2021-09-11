Статистика коронавірусу на 11 вересня: 3869 нових випадків, 1102 госпіталізації

За минулу добу в Україні встановлено новий рекорд вакцинації – щеплення від COVID-19 отримали 183 527 осіб.

В Україні за минулу добу виявлено 3 869 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Серед заражених – 387 дітей і 76 медпрацівників, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

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Всього за минулу добу в Україні:

Захворіло — 3869 осіб;

Госпіталізовано — 1102 людини;

Одужало — 1738 осіб;

Летальних випадків — 69.

Статистика госпіталізацій за останні сім днів:

4 вересня — 899;

5 вересня — 635;

6 вересня — 485;

7 вересня — 1017;

8 вересня — 981;

9 вересня — 1056.

10 вересня — 1102.

Фото: Минздрав

За минулу добу в Україні проведено 65 405 тестувань, серед яких:

Методом ПЛР — 33 162;

Методом ІФА — 7879;

Проведено експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2 — 24 364.

Згідно зі статистикою МОЗ, лідерами за новими випадками зараження стали:

Львівська область — 379 випадків;

Київ — 370 випадків;

Харківська область — 341 випадок;

Дніпропетровська область — 278 випадків;

Чернівецька область — 251 випадок.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

Захворіло 2 314 423 особи;

Одужало 2 220 611 осіб;

Летальних випадків — 54 320;

Проведено ПЛР-тестів — 12 250 193.

В Україні триває масова вакцинація, і за останню добу зробили щеплення рекордна кількість громадян — 183 527 осіб. З них одну дозу вакцини отримали 71 388 осіб, повністю імунізовані 112 139 українців.

Протягом доби в країні працювали 994 мобільні бригади, 2 959 пунктів вакцинації, 347 центрів вакцинації.

Фото: Минздрав

Всього з початку кампанії вакциновано 5 860 642 особи. З них одну дозу отримали 5 860 640 осіб, повністю імунізовані 4 730 712 громадян. Всього ж зроблено 10 591 352 щеплення.

Поки в Україні кількість хворих і госпіталізацій продовжує зростати, Данія першою з європейських країн скасувала всі коронавірусні обмеження. Там імунізовані 72% населення, причому рівень вакцинації серед літніх людей становить аж 96%.

Щоб мотивувати людей вакцинуватися, мер Івано-Франківська пригрозив перестати надавати матеріальну допомогу в лікуванні коронавірусу тим, хто проігнорував щеплення.