Статистика коронавірусу на 11 вересня: 3869 нових випадків, 1102 госпіталізації
За минулу добу в Україні встановлено новий рекорд вакцинації – щеплення від COVID-19 отримали 183 527 осіб.
В Україні за минулу добу виявлено 3 869 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Серед заражених – 387 дітей і 76 медпрацівників, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Всього за минулу добу в Україні:
- Захворіло — 3869 осіб;
- Госпіталізовано — 1102 людини;
- Одужало — 1738 осіб;
- Летальних випадків — 69.
Статистика госпіталізацій за останні сім днів:
- 4 вересня — 899;
- 5 вересня — 635;
- 6 вересня — 485;
- 7 вересня — 1017;
- 8 вересня — 981;
- 9 вересня — 1056.
- 10 вересня — 1102.
За минулу добу в Україні проведено 65 405 тестувань, серед яких:
- Методом ПЛР — 33 162;
- Методом ІФА — 7879;
- Проведено експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2 — 24 364.
Згідно зі статистикою МОЗ, лідерами за новими випадками зараження стали:
- Львівська область — 379 випадків;
- Київ — 370 випадків;
- Харківська область — 341 випадок;
- Дніпропетровська область — 278 випадків;
- Чернівецька область — 251 випадок.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- Захворіло 2 314 423 особи;
- Одужало 2 220 611 осіб;
- Летальних випадків — 54 320;
- Проведено ПЛР-тестів — 12 250 193.
В Україні триває масова вакцинація, і за останню добу зробили щеплення рекордна кількість громадян — 183 527 осіб. З них одну дозу вакцини отримали 71 388 осіб, повністю імунізовані 112 139 українців.
Протягом доби в країні працювали 994 мобільні бригади, 2 959 пунктів вакцинації, 347 центрів вакцинації.
Всього з початку кампанії вакциновано 5 860 642 особи. З них одну дозу отримали 5 860 640 осіб, повністю імунізовані 4 730 712 громадян. Всього ж зроблено 10 591 352 щеплення.
Поки в Україні кількість хворих і госпіталізацій продовжує зростати, Данія першою з європейських країн скасувала всі коронавірусні обмеження. Там імунізовані 72% населення, причому рівень вакцинації серед літніх людей становить аж 96%.
Щоб мотивувати людей вакцинуватися, мер Івано-Франківська пригрозив перестати надавати матеріальну допомогу в лікуванні коронавірусу тим, хто проігнорував щеплення.