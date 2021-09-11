Статистика коронавируса на 11 сентября: 3869 новых случаев, 1102 госпитализации

За прошлые сутки в Украине установлен новый рекорд вакцинации – прививку от COVID-19 получили 183 527 человек.

В Украине за прошлые сутки выявлено 3 869 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Среди зараженных – 387 детей и 76 медработников, сообщает Минздрав.

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Всего за минувшие сутки в Украине:

Заболело – 3869 человек;

Госпитализировано – 1102 человека;

Выздоровело – 1738 человек;

Летальных случаев – 69.

Статистика госпитализаций за последние семь дней:

4 сентября — 899;

5 сентября — 635;

6 сентября — 485;

7 сентября — 1017;

8 сентября — 981;

9 сентября — 1056.

10 сентября – 1102.

Фото: Минздрав

За минувшие сутки в Украине проведено 65 405 тестирований, среди которых:

Методом ПЦР – 33 162;

Методом ИФА – 7879;

Проведено экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2 – 24 364.

Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:

Львовская область – 379 случаев;

Киев – 370 случаев;

Харьковская область – 341 случай;

Днепропетровская область – 278 случаев;

Черновицкая область – 251 случай.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

Заболело: 2 314 423 человека;

Выздоровело: 2 220 611 человек;

Летальных случаев – 54 320;

Проведено ПЦР-тестов – 12 250 193.

В Украине продолжается массовая вакцинация, и за последние сутки привились рекордное количество граждан – 183 527 человек. Из них одну дозу вакцины получили 71 388 человек, полностью иммунизированы 112 139 украинцев.

На протяжении суток в стране работали 994 мобильные бригады, 2 959 пунктов вакцинации, 347 центров вакцинации.

Фото: Минздрав

Всего с начала прививочной кампании вакцинированы 5 860 642 человека. Из них одну дозу получили 5 860 640 человек, полностью иммунизированы 4 730 712 граждан. Всего же сделано 10 591 352 прививки.

Пока в Украине количество заболевших и госпитализаций продолжает расти, Дания первой из европейских стран отменила все коронавирусные ограничения. Там иммунизированы 72% населения, причем уровень вакцинации среди пожилых людей составляет аж 96%.

Чтобы мотивировать людей вакцинироваться, мэр Ивано-Франковска пригрозил перестать оказывать материальную помощь в лечении коронавируса тем, кто проигнорировал прививки.