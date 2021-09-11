Статистика коронавируса на 11 сентября: 3869 новых случаев, 1102 госпитализации
За прошлые сутки в Украине установлен новый рекорд вакцинации – прививку от COVID-19 получили 183 527 человек.
В Украине за прошлые сутки выявлено 3 869 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Среди зараженных – 387 детей и 76 медработников, сообщает Минздрав.
Всего за минувшие сутки в Украине:
- Заболело – 3869 человек;
- Госпитализировано – 1102 человека;
- Выздоровело – 1738 человек;
- Летальных случаев – 69.
Статистика госпитализаций за последние семь дней:
- 4 сентября — 899;
- 5 сентября — 635;
- 6 сентября — 485;
- 7 сентября — 1017;
- 8 сентября — 981;
- 9 сентября — 1056.
- 10 сентября – 1102.
За минувшие сутки в Украине проведено 65 405 тестирований, среди которых:
- Методом ПЦР – 33 162;
- Методом ИФА – 7879;
- Проведено экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2 – 24 364.
Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:
- Львовская область – 379 случаев;
- Киев – 370 случаев;
- Харьковская область – 341 случай;
- Днепропетровская область – 278 случаев;
- Черновицкая область – 251 случай.
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- Заболело: 2 314 423 человека;
- Выздоровело: 2 220 611 человек;
- Летальных случаев – 54 320;
- Проведено ПЦР-тестов – 12 250 193.
В Украине продолжается массовая вакцинация, и за последние сутки привились рекордное количество граждан – 183 527 человек. Из них одну дозу вакцины получили 71 388 человек, полностью иммунизированы 112 139 украинцев.
На протяжении суток в стране работали 994 мобильные бригады, 2 959 пунктов вакцинации, 347 центров вакцинации.
Всего с начала прививочной кампании вакцинированы 5 860 642 человека. Из них одну дозу получили 5 860 640 человек, полностью иммунизированы 4 730 712 граждан. Всего же сделано 10 591 352 прививки.
Пока в Украине количество заболевших и госпитализаций продолжает расти, Дания первой из европейских стран отменила все коронавирусные ограничения. Там иммунизированы 72% населения, причем уровень вакцинации среди пожилых людей составляет аж 96%.
Чтобы мотивировать людей вакцинироваться, мэр Ивано-Франковска пригрозил перестать оказывать материальную помощь в лечении коронавируса тем, кто проигнорировал прививки.