Аэропорт в Кабуле возобновил коммерческие международные рейсы

Впервые после захвата власти талибами в Кабуле приземлился коммерческий самолет с пассажирами из Пакистана

Аэропорт в Кабуле принял самолет Пакистанских международных авиалиний (PIA) . Это первый международный коммерческий рейс, приземлившийся после того, как 15 августа талибы захватили власть в Афганистане. Об этом сообщает издание RTE.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

[ + – ] Табло аэропорта Кабул. flightradar24.com

Представитель PIA заявил, что компания стремится возобновить регулярные перевозки, но насколько часто будут выполняться рейсы между Кабулом и Исламабадом пока говорить рано.

На борту первого рейса было не больше 10 человек. По словам журналистов издания, это были сотрудники гуманитарной миссии, при этом персонала было больше чем самих пассажиров.

Кабульский аэропорт смог принять рейс из Пакистана только после ремонтных работ, которые были необходимы после хаотичной эвакуации более 120 000 человек. Власти талибов вели технические восстановительные работы при помощи специалистов из Катара и других стран.

Один из сотрудников аэропорта взволновано комментировал это событие: "Это очень важный момент для нас, мы надеемся, что авиакомпании других стран, увидев это, решат возобновить перелеты"

Чтобы перевезти пассажиров в терминал был подготовлен автобус с надписью "Добро пожаловать в Афганистан", но новоприбывшие решили пойти пешком. В терминале ожидали обратного рейса в Исламабад около 100 человек – в основном сотрудники международных организаций.

Режим талибов, после захвата власти в Афганистане, пытается вести диалог на международной арене. Ранее мы сообщали, что Евросоюз теоретически готов сотрудничать с новым правительством "Талибан", но исключительно при выполнении ряд условий.

В свою очередь официальный Вашингтон не исключает возможности диалога с новыми афганскими властями, однако при этом будет преследовать национальные интересы своей страны.