Аеропорт у Кабулі відновив комерційні міжнародні рейси

Уперше після захоплення влади талібами в Кабулі приземлився комерційний літак з пасажирами з Пакистану

Аеропорт у Кабулі прийняв літак Пакистанських міжнародних авіаліній (PIA). Це перший міжнародний комерційний рейс, який приземлився після того, як 15 серпня таліби захопили владу в Афганістані. Про це повідомляє видання RTE.

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[ + – ] Табло аеропорту Кабула. flightradar24.com

Представник PIA заявив, що компанія прагне відновити регулярні перевезення, але, наскільки часто будуть виконуватися рейси між Кабулом і Ісламабадом, поки говорити рано.

На борту першого рейсу було не більше 10 осіб. За словами журналістів видання, це були співробітники гуманітарної місії, при цьому персоналу було більше, ніж самих пасажирів.

Кабульський аеропорт зміг прийняти рейс з Пакистану тільки після ремонтних робіт, які були необхідні після хаотичної евакуації понад 120 000 чоловік. Влада талібів вела технічні відновлювальні роботи за допомогою фахівців з Катару та інших країн.

Один із співробітників аеропорту схвильовано коментував цю подію: "Це дуже важливий момент для нас, ми сподіваємося, що авіакомпанії інших країн, побачивши це, вирішать відновити перельоти"

Щоб перевезти пасажирів у термінал, був підготовлений автобус з написом "Ласкаво просимо до Афганістану", але новоприбулі вирішили піти пішки. У терміналі очікували зворотного рейсу в Ісламабад близько 100 чоловік — в основному співробітники міжнародних організацій.

Режим талібів після захоплення влади в Афганістані намагається вести діалог на міжнародній арені. Раніше ми повідомляли, що Євросоюз теоретично готовий співпрацювати з новим урядом "Талібан", але винятково при виконанні ряду умов.

У свою чергу офіційний Вашингтон не виключає можливості діалогу з новою афганською владою, проте при цьому буде переслідувати національні інтереси своєї країни.