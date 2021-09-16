ЮАР рискует стать "фабрикой мутаций" коронавируса из-за эпидемии ВИЧ, — ученые

По мнению ученых, ВИЧ-позитивные люди могут "скрывать" коронавирус на протяжении долгого времени, в результате чего возникают новые мутации болезни.

В Южной Африке коронавирус способен быстро мутировать из-за ослабленного иммунитета ВИЧ-инфицированных людей, которых в стране насчитывается 8,2 миллиона. К такому выводу пришли местные ученые, сообщает издание Fortune.

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По мнению исследователей, люди с ВИЧ могут "скрывать" в себе коронавирус дольше, чем люди не имеющие вирус иммунодефицита, что способствует мутации SARS-CoV-2. Исследование ВИЧ-позитивной 36-летней женщины показало, что коронавирус оставался в ее теле в течение 216 дней и быстро подвергся изменениям.

"Есть убедительные доказательства того, что длительное инфицирование у людей с ослабленным иммунитетом является одним из механизмов появления различных вариантов SARS-CoV-2. Мы сталкиваемся с масштабной эволюцией вируса, на самом деле он может быть представлен более 30 различными вариантами", — заявил профессор биоинформатики Тулио де Оливейра на иммунологической конференции 30 августа.

В этих условиях вакцинация в Южной Африке критически важна, однако большинство ВИЧ-инфицированных жителей страны бедны и маргинализированы. Многие из них живут в отдаленных от больших городов районах и не имеют доступа к препаратам от коронавируса, пишет издание.

Журналисты напомнили, что штамм "бета", выявленный весной прошлого года в Южной Африке, привел к частичному снижению эффективности вакцин и закрытию пассажирского сообщения с этой страной. В то же время в этом государстве один из самых низких уровней потребления АРВ терапии, необходимой для ВИЧ-инфицированных — это означает, что многие жители могут иметь ослабленный иммунитет.

В то время как в ЮАР продолжают возникать новые виды мутаций коронавируса, которые отслеживаются Всемирной организацией здравоохранения, около 82% населения остаются невакцинированными.

"Южная Африка действительно рискует стать одной из мировых фабрик мутаций", — добавил де Оливейра.

Напомним, в конце августа ученые из ЮАР сообщили, что в стране появился новый штамм коронавируса, обладающий повышенной степенью мутации.

Ранее мы писали о том, как в Южной Африке на железнодорожном вокзале в самом большом городе страны Йоханнесбурге открыли специальный поезд для вакцинации граждан от коронавируса. Целью инициативы является предоставление доступа к препарату жителям отдаленных от центров вакцинации регионов.