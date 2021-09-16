ПАР ризикує стати "фабрикою мутацій" коронавірусу через епідемію ВІЛ, — учені

На думку вчених, ВІЛ-позитивні люди можуть "приховувати" коронавірус протягом довгого часу, у результаті чого виникають нові мутації хвороби.

У Південній Африці коронавірус здатний швидко мутувати через ослаблений імунітет ВІЛ-інфікованих людей, яких у країні налічується 8,2 мільйонів. Такого висновку дійшли місцеві вчені, повідомляє видання Fortune.

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На думку дослідників, люди з ВІЛ можуть "приховувати" в собі коронавірус довше, ніж люди, які не мають вірусу імунодефіциту, що сприяє мутації SARS-CoV-2. Дослідження ВІЛ-позитивної 36-річної жінки показало, що коронавірус залишався в її тілі протягом 216 днів і швидко зазнав змін.

"Є переконливі докази того, що тривале інфікування в людей з ослабленим імунітетом є одним з механізмів появи різних варіантів SARS-CoV-2. Ми стикаємося з масштабною еволюцією вірусу, насправді він може бути представлений понад 30 різними варіантами", — заявив професор біоінформатики Туліо де Олівейра на імунологічній конференції 30 серпня.

У цих умовах вакцинація в Південній Африці критично важлива, проте більшість ВІЛ-інфікованих жителів країни бідні і маргіналізовані. Багато з них живуть у віддалених від великих міст районах і не мають доступу до препаратів від коронавірусу, пише видання.

Журналісти нагадали, що штам "бета", виявлений навесні минулого року в Південній Африці, призвів до часткового зниження ефективності вакцин і закриття пасажирського сполучення з цією країною. У той же час у цій державі один з найнижчих рівнів споживання АРВ терапії, необхідної для ВІЛ-інфікованих — це означає, що багато жителів можуть мати ослаблений імунітет.

У той час як у ПАР продовжують виникати нові види мутацій коронавірусу, які відстежуються Всесвітньою організацією охорони здоров'я, близько 82% населення залишаються невакцинованими.

"Південна Африка дійсно ризикує стати однією зі світових фабрик мутацій", — додав де Олівейра.

Нагадаємо, у кінці серпня вчені з ПАР повідомили, що в країні з'явився новий штам коронавірусу, що має підвищений ступінь мутації.

Раніше ми писали про те, як у Південній Африці на залізничному вокзалі в найбільшому місті країни Йоганнесбурзі відкрили спеціальний поїзд для вакцинації громадян від коронавірусу. Метою ініціативи є надання доступу до препарату жителям віддалених від центрів вакцинації регіонів.