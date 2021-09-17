"Подчиняйся и сделай прививку": автор плаката с Макроном в образе Гитлера получил штраф (фото)

Виновный 62-летний мужчина пообещал обжаловать штраф в 10 тысяч евро, и заявил, что у него есть право на использование юмора.

Французский суд признал 62-летнего Мишель-Анжа Флори виновным в оскорблении президента Эммануэля Макрона и наложил штраф в размере 10 тысяч евро. Об этом пишет европейское издание Local.

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Бывший рекламный менеджер Мишель-Анж Флори разместил на рекламных щитах на юге Франции изображения Макрона в образе главы Третьего Рейха Адольфа Гитлера.

На такой перфоманс 62-летний мужчина пошел в знак протеста против политики правительства по COVID-19 и вакцинации населения.

Рекламные щиты с карикатурами на президента Франции Эммануэля Макрона находятся в Тулоне и Сейн-сюр-Мер. На одном из билбордов французский лидер с усами Адольфа Гитлера обращается к народу: "Подчиняйтесь, делайте прививки! (Obéis, fais-toi vacciner)".

[ + – ] Карикатура в образе Гитлера на Эммануэля Макрона

Франция в 2013 году отменила запрет на "оскорбление президента", хотя подобные дела редко доходят до судов. Суд, рассмотрев дело после жалобы партии LREM, лидером которой является Эммануэль Макрон, признал 62-летнего Мишель-Анжа Флори в оскорблении президента и наложил на него штраф в размере 10 тысяч евро.

Прокурор в ходе судебного заседания заявила, что обвиняемый Мишель-Анж Флори продемонстрировал "очевидное желание причинить вред", поэтому его признали виновным.

Сам 62-летний Мишель-Анж Флори заявил, что в своей деятельности имеет "право использовать юмор", и планирует обжаловать приговор суда.

Ранее Фокус рассказывал про нападение на Эммануэля Макрона. Во время рабочей поездки по стране Макрону дали пощечину прямо перед камерами. Президент приехал на юго-восток Франции для инспектирования местных заведений.

Позже Фокус сообщал, что напавший на Макрона получил 4 месяца тюрьмы. во время обысков у одного из задержанных обнаружили оружие, копию Mein Kampf и антисемитские брошюры Адольфа Гитлера, а сам нападавший Дамьен Терель признан виновным в нападении на Эммануэля Макрона и приговорен к 4 месяцам тюрьмы.