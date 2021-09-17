"Підкоряйся і зроби щеплення": автор плаката з Макроном в образі Гітлера отримав штраф (фото)

Винний 62-річний чоловік пообіцяв оскаржити штраф у 10 тисяч євро і заявив, що в нього є право на використання гумору.

Французький суд визнав 62-річного Мішель-Анжа Флорі винним в образі президента Емманюеля Макрона і наклав штраф у розмірі 10 тисяч євро. Про це пише європейське видання Local.

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Колишній рекламний менеджер Мішель-Анж Флорі розмістив на рекламних щитах на півдні Франції зображення Макрона в образі глави Третього Рейху Адольфа Гітлера.

На такий перфоманс 62-річний чоловік пішов на знак протесту проти політики уряду щодо COVID-19 і вакцинації населення.

Рекламні щити з карикатурами на президента Франції Емманюеля Макрона розташовані в Тулоні і Сейн-сюр-Мер. На одному з білбордів французький лідер з вусами Адольфа Гітлера звертається до народу: "Підкоряйтеся, робіть щеплення! (Obéis, fais-toi vacciner)".

[ + – ] Карикатура в образі Гітлера на Емманюеля Макрона

Франція у 2013 році скасувала заборону на "образу президента", хоча подібні справи рідко доходять до судів. Суд, розглянувши справу після скарги партії LREM, лідером якої є Емманюель Макрон, визнав 62-річного Мішель-Анжа Флорі в образі президента і наклав на нього штраф у розмірі 10 тисяч євро.

Прокурорка у ході судового засідання заявила, що обвинувачений Мішель-Анж Флорі продемонстрував "очевидне бажання завдати шкоди", тому його визнали винним.

Сам 62-річний Мішель-Анж Флорі заявив, що у своїй діяльності має "право використовувати гумор", і планує оскаржити вирок суду.

Раніше Фокус розповідав про напад на Емманюеля Макрона. Під час робочої поїздки по країні Макрону дали ляпаса прямо перед камерами. Президент приїхав на південний схід Франції для інспектування місцевих закладів.

Пізніше Фокус повідомляв, що нападник на Макрона отримав 4 місяці в'язниці. Під час обшуків в одного із затриманих виявили зброю, копію Mein Kampf і антисемітські брошури Адольфа Гітлера, а сам нападник Дамʼєн Терель визнаний винним у нападі на Емманюеля Макрона і засуджений до 4 місяців в'язниці.