В Китае санкции властей обошлись бизнесмену в $29 млрд

Согласно данным индекса миллиардеров, Колин Хуанг понес самые большие потери в 2021 году.

Состояние основателя китайской платформы электронной коммерции Pinduoduo Inc. Колина Хуанга сократилось на $27 млрд из-за санкций властей. Об этом пишет Bloomberg.

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Согласно данным индекса миллиардеров Bloomberg, Колин Хуанг показал самые большие потери в мире, а также среди 500 других участников.

Акции PDD рухнули на фоне санкций и изменения китайскими регуляторами правил функционирования Интернета и технологических компаний, из-за чего Колин Хуанг потерял $27 своего состояния.

На втором месте среди пострадавших миллиардеров оказался глава девелопера China Evergrande Group Хуэй Ка Янь — убытки составляют $16 млрд, а империя недвижимости бизнесмена имеет долги в $300 млрд.

Санкции властей Китая навредили молодой компании PDD больше, чем профессиональным игрокам на рынке Alibaba Group и Tencent.

Китайская платформа электронной коммерции Pinduoduo Inc., которую Колин Хуанг основал в 2015 году, достигла пика рыночной стоимости в $178 млрд, а через время упала примерно до $125 млрд.

Колин Хуанг, владеющий 28% компании PDD, имеет состояние в $35 млрд. Пост председателя платформы электронной коммерции бизнесмен покинул в марте 2021 года.

Ранее Фокус сообщал, что бизнес-империя Alibaba Group получила рекордный штраф в $2,75 млрд. Компанию обвинили в злоупотреблении своим доминирующим положение на рынке в течение нескольких лет. Alibaba Group получила рекордный штраф от государственного регулятора в размере $2,75 млрд.

Также Фокус рассказывал, что создатель империи Alibaba Джек Ма потерял $11 млрд. После того, как Китай усилил контроль над технологическими гигантами, бизнесмен Джек Ма понес самые крупные потери — за 14 месяцев его капитал уменьшился на $11 млрд.