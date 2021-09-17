У Китаї санкції влади обійшлися бізнесменові в $29 млрд

Згідно з даними індексу мільярдерів, Колін Хуанг зазнав найбільших втрат у 2021 році.

Статок засновника китайської платформи електронної комерції Pinduoduo Inc. Коліна Хуанга скоротився на $27 млрд через санкції влади. Про це пише Bloomberg.

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Згідно з даними індексу мільярдерів Bloomberg, Колін Хуанг показав найбільші втрати у світі, а також серед 500 інших учасників.

Акції PDD впали на фоні санкцій і зміни китайськими регуляторами правил функціонування інтернету і технологічних компаній, через що Колін Хуанг втратив $27 свого статку.

На другому місці серед постраждалих мільярдерів глава девелоперу China Evergrande Group Хуей Ка Янь — збитки становлять $16 млрд, а імперія нерухомості бізнесмена має борги в $300 млрд.

Санкції влади Китаю нашкодили молодій компанії PDD більше, ніж професійним гравцям на ринку Alibaba Group і Tencent.

Китайська платформа електронної комерції Pinduoduo Inc., яку Колін Хуанг заснував у 2015 році, досягла піку ринкової вартості в $178 млрд, а через час впала приблизно до $125 млрд.

Колін Хуанг, котрий володіє 28% компанії PDD, має статки в $35 млрд. Пост голови платформи електронної комерції бізнесмен покинув у березні 2021 року.

Раніше Фокус повідомляв, що бізнес-імперія Alibaba Group отримала рекордний штраф у $2,75 млрд. Компанію звинуватили в зловживанні своїм домінувальним становище на ринку протягом декількох років. Alibaba Group отримала рекордний штраф від державного регулятора в розмірі $2,75 млрд.

Також Фокус розповідав, що творець імперії Alibaba Джек Ма втратив $11 млрд. Після того, як Китай посилив контроль над технологічними гігантами, бізнесмен Джек Ма поніс найбільші втрати — за 14 місяців його капітал зменшився на $11 млрд.