Лукашенко назвал Белосток и Вильнюс белорусскими территориями (видео)

Президент Беларуси отметил, что страна не выдвигает территориальных претензий к другим государствам и стремится "к миру и дружбе".

Глава Беларуси Александр Лукашенко назвал польский Белосток и литовский Вильнюс белорусскими территориями. Об этом Лукашенко заявил заявил во время выступления на форуме патриотических сил "Символ единства".

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Отметим, что Александр Лукашенко выступал по случаю Дня народного единства, который отмечается в Беларуси с 2021 года именно 17 сентября — в день нападения СССР на Польшу в 1939 году.

По словам президента, Беларусь стремится в отношениях с другими странами к миру и дружбе и не выдвигает территориальных претензий к ним. Вместе с этим, Александр Лукашенко назвал польский Белосток и литовский Вильнюс белорусскими территориями.

"Соседи нам даны от Бога, как и любому государству. В отношениях со всеми мы стремимся к миру и дружбе. Мы никогда не посягали на чужой каравай или клочок земли. Нам своего хватает. Мы даже не напоминаем сегодня им о том, что Белосток и Белосточчина — это белорусские земли. Что Вильно — это тоже белорусский город, и земли вокруг. Мы же об этом не говорим", — подчеркнул глава государства, выступая на форуме 17 сентября.

Александр Лукашенко также назвал внутриконфессиональное равновесие и межнациональное единство главными основами белорусского общества, и у всех граждан, живущих на "исконных" землях Беларуси — "одно государство, один закон, общая историческая память на всех".

[ + – ] Лукашенко назвал Вильнюс и Белосток территориями Беларуси

Вильнюс (Вильно) во время Первой мировой войны был оккупирован немецкими войсками. После завершения боевых действий 16 февраля 1918 года Литовская Тариба провозгласила независимость Литвы со столицей в Вильнюсе. В 1922 году Вильнюс перешел в состав Польши, хотя Литва не признавала прав другого государства на свой город.

В начале Второй мировой войны Вильнюс заняли советские войска, передавшие город Литве на условиях сотрудничества.

Ранее Фокус сообщал, что Лукашенко и Путин согласовали программы в рамках создания Союзного государства. 28 программ, под которыми стоят подписи президентов Беларуси и России, предусматривают объединение финансовых и энергетических рынков.

Также Фокус рассказывал, что Лукашенко назвал украинцев "нашими людьми". По словам президента Беларуси, Минск не намерен разрывать экономические связи с Украиной, а украинцев он считает "нашими людьми".