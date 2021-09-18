Лукашенко назвав Білосток і Вільнюс білоруськими територіями (відео)

Президент Білорусі зазначив, що країна не висуває територіальних претензій до інших держав і прагне "до миру і дружби".

Глава Білорусі Олександр Лукашенко назвав польський Білосток і литовський Вільнюс білоруськими територіями. Про це Лукашенко заявив заявив під час виступу на форумі патріотичних сил "Символ єдності".

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Відзначимо, що Олександр Лукашенко виступав з нагоди Дня народної єдності, який відзначається в Білорусі з 2021 року саме 17 вересня — в день нападу СРСР на Польщу в 1939 році.

За словами президента, Білорусь прагне в стосунках з іншими країнами до миру і дружби і не висуває територіальних претензій до них. Разом з цим, Олександр Лукашенко назвав польський Білосток і литовський Вільнюс білоруськими територіями.

"Сусіди нам дані від Бога, як і будь-якій державі. У відносинах з усіма ми прагнемо до миру і дружби. Ми ніколи не посягали на чужий коровай або клаптик землі. Нам свого вистачає. Ми навіть не нагадуємо сьогодні їм про те, що Білосток і Білосточчина — це білоруські землі. Що Вільно — це теж білоруське місто, і землі навколо. Ми ж про це не говоримо", — підкреслив глава держави, виступаючи на форумі 17 вересня.

Олександр Лукашенко також назвав внутрішньоконфесійну рівновагу і міжнаціональну єдність головними засадами білоруського суспільства, і у всіх громадян, що живуть на "споконвічних" землях Білорусі — "одна держава, один закон, спільна історична пам'ять на всіх".

[ + – ] Лукашенко назвав Вільнюс і Білосток територіями Білорусі

Вільнюс (Вільно) під час Першої світової війни був окупований німецькими військами. Після завершення бойових дій 16 лютого 1918 року Литовська Таріба проголосила незалежність Литви зі столицею у Вільнюсі. У 1922 році Вільнюс перейшов до складу Польщі, хоча Литва не визнавала прав іншої держави на своє місто.

На початку Другої світової війни Вільнюс зайняли радянські війська, які передали місто Литві на умовах співпраці.

Раніше Фокус повідомляв, що Лукашенко і Путін погодили програми в рамках створення Союзної держави. 28 програм, під якими стоять підписи президентів Білорусі і Росії, передбачають об'єднання фінансових і енергетичних ринків.

Також Фокус розповідав, що Лукашенко назвав українців "нашими людьми". За словами президента Білорусі, Мінськ не має наміру розривати економічні зв'язки з Україною, а українців він вважає "нашими людьми".