Француз Полен прошел 670 метров по канату над Сеной в Париже (видео)

Эквилибрист повторил свой мировой рекорд хождения по стропе в условиях города.

Известный французский слэклайнер Натан Полен 18 сентября прошел 670 метров на высоте 70 метров над землей от первого яруса Эйфелевой башни до площади Трокадеро в центре Парижа. Эта акция была проведена в рамках фестиваля живых выступлений.

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В пути Полен поддерживал равновесие только руками и телом. Он был пристегнут к страховочному тросу. На проход ему потребовалось около 35 минут.

27-летний Натан Полен живет в Ле Репозуар, горной деревне в Верхней Савойе (Франция). Он начал заниматься слэклайном в 2011 году и добился значительных результатов. Он считается одним из лучших в этой дисциплине с 2013 года.

[ + – ] Натан Полен

Деньги он зарабатывает благодаря спонсорам и участию в шоу.

Полен является обладателем нескольких мировых рекордов в своей дисциплине. Его самый длинный переход – 1662 метра на высоте 300 м, установлен в июне 2017 года.

От Эйфелевой башни от площади Трокадеро он впервые прошел 9 декабря 2017 года, установив рекорд самого длинного перехода в городских условиях.

Слэклайн (Slacklining), или хождение по стропе – новая область эквилибристики, разновидности циркового искусства. Слэклайнеры ходят по нейлоновой или полиэстеровой стропе. Существуют разные по ширине и структуре стропы для различных стилей слэклайна.

Хождение по стропе выполняется без специальных балансиров (в отличие от хождения по тросу), поддержание равновесия происходит за счет наклона корпуса и рук.

Особенностью слэклайна является то, что на любое движение эквилибриста стропа реагирует и изменяет свое положение.

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