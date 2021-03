Наши инопланетяне. Феноменальное шоу "Iнші" впервые показали в Киеве

В программе "Иные" заняты артисты международного уровня, которые выступали в Cirque du Soliel и прочих всемирно известных шоу по всему миру — в Америке, Европе и Азии.

За последние пять лет "Iнші" — уже третье шоу в Украине, где 3D-технология — составная часть действа, благодаря которой у зрителей создается иллюзия погружения в киномир: артисты и виртуальные объекты сливаются воедино.

Шоу представили в Малом зале Дворца "Украина", преобразованном в Teatroom: к 50-летию главной площадки страны его модернизировали, установив новые кресла, несколько экранов, прожекторные установки, напоминающие летающие тарелки, и крутящуюся сцену. Шоу получилось экстра-класса еще и потому, что 15 украинских артистов, принявших в нем участие, — мастера международного уровня, вернувшиеся на родину из-за ковидного карантина. Раньше их можно было увидеть лишь в Circus du Soleil и прочих всемирно известных шоу по всему миру — в Америке, Европе и Азии.

"Iнші" — цирковая космоопера. Из космической бездны на публику движутся мириады звезд. Белые костюмы и белесый грим на лицах делают артистов похожими на инопланетян-перлов из фильма Люка Бессона "Валериан и город тысячи планет". Проплывают сквозь звездное марево знакомые планеты: Венера, Марс, Сатурн.

Эквилибристка (Александра Савина) мастерски орудует тремя хулахупами, и ритм вертящихся вокруг артистки обручей "рифмуется" с крутящимися кольцами Сатурна за ее спиной: человек равномасштабен планетам.

[ + – ] СЕСТРЫ МОСИЕНКО. Акробатки буквально парили в космической невесомости Фото: Кирилл Чуботин

Ощущение невесомости, которое рождают космические панорамы, усиливается артистами, парящими на партерных кольцах: цирковые номера органично продолжают иллюзию полета. И всё это происходит под волшебные электронные пассажи грандов электронной музыки: мы слышим "The End Of Time" infinitum & Lazarus Moment, "Almost" Listen to Johnny Vicious and Royaal Featuring Blake Sicily, "Haunt" Rival Consoles и "The Way" Zack Hemsey.

Наши "инопланетяне"

Акробатические чудеса показывали братья Андрей и Михаил Билак и сестры Ольга и Юлия Мосиенко. Первые поражали тем, что двигались, как некое существо, у которого ноги и сверху и снизу, а посередине — голова, общая на двоих. А номер сестер-близняшек с квадратом и кругом, летающими друг напротив друга, словно спор между двумя титанами космической живописи — Казимиром Малевичем и Василием Кандинским.

[ + – ] БРАТЬЯ БИЛАК. Артисты выглядели, как инопланетное существо с одной головой на двоих Фото: Кирилл Чуботин [ + – ] 3D-ПАНОРАМЫ. Акробатические трюки органично вписывались в звездный интерьер Фото: Кирилл Чуботин

На вращающихся кругах сцены разыграли лирический эпизод космические Адам и Ева (Валерия Давиденко): только у девушки в руках вместо яблока — белый, как планета, шарик.

Просто ошеломил зрителей Михаил Макаров: этот "перл" на фоне лунных гор и кратеров выкручивал свои руки наизнанку, свободно двигал ребрами и поворачивал голову на 180 градусов. Это выглядело как кадр из фантастического фильма с элементами хоррора. Макаров стал центром шоу: народ ждал этот запредельный трюк — поворот головы. И Михаил не обманывал ожиданий — регулярно ее крутил. Кто-то на соседних креслах шептался в восхищении: "К такому сзади не подкрадешься". Не знаю, наверное, голова профессора Доуэля, которая жила отдельно от тела, вряд ли бы произвела более сильное впечатление.

[ + – ] ЭФФЕКТНЫЙ ФИНАЛ. В конце шоу в публику выстрелили поролоновые шарики Фото: Кирилл Чуботин

Шоу закончилось жонглированием и эффектным выстреливанием в зал десятков белых поролоновых шариков, словно материализовавшихся планет из виртуального космического пространства.

Гуттаперчевый повар

При общем высочайшем мастерстве артистов как уникум и феномен выделяется Михаил Макаров. Фокус не мог не поинтересоваться, кто он, откуда взялся и где выступает

[ + – ] Михаил Макаров обладает феноменальной гибкостью Фото: Кирилл Чуботин

При общении Михаил оказался обаятельным и коммуникабельным парнем. Весь тот ужас, который он внушал своим выступлением, улетучился. Более того, на этом контрасте, почувствовав его позитив и доброту, парня сразу облепили дети, которые хотели сфотографироваться или обняться с уникальным артистом. Макарову 28 лет, родом он из Полтавы. Он — двукратный чемпион Китая (2017, 2018) в номинации "Экспериментал" чемпионата по танцам Juste Debout. Вот что артист говорит о себе:

— Поскольку на этот чемпионат в Китае собирается до 25 тыс. зри­телей, там я стал звездой. Также есть такое направление в танце, как анимейшн: люди берут мульт­персонажей, например, Синдбада-морехода, и пытаются повторить движения пластилиновых фигурок, то есть технику кукольной анимации. Но на сегодня мой основной стиль — боунбрейкинг, что в переводе означает "ломать кости".

В детстве я любил висеть на турнике, подтягиваться у меня сил не хватало, маленький был, поэтому просто переворачивал корпус и висел. Таким образом у меня растянулись определённые группы мышц. А потом я увидел в интернете шоу "У Америки есть таланты", где ребята вылезали из чемоданов и "ломали кости". Я дома прокрутил руку — и у меня сразу получилось, чему я очень обрадовался. Мне было тогда 17 лет. И пошло-поехало: врожденные способности плюс тренировка — 50 на 50.

Есть люди, которые могут растянуть себе руки, но шею — не думаю. У меня предрасположенность к этому. Потом танцевал с китайскими певцами и два года был хореографом в цирке в Маньчжурии. И соревновался, постепенно приобретая известность.

[ + – ] ТУТ СЗАДИ НЕ ПОДКРАДЕШЬСЯ. Михаил Макаров (слева) демонстрирует журналисту Фокуса свои феноменальные способности Фото: Марина Брикимова

По образованию я инженер-технолог ресторанного и туристического бизнеса, повар пятого разряда. Я очень люблю готовить, правда! И после окончания университета работал поваром во многих ресторанах Полтавы. Мы даже получили награду от Ольги Фреймут в ее "Ревизоре". Танцами я занимался как хобби, но увидел, что мои выступления стали всё больше вызывать интерес, и бросил профессию повара.

Мне предложили контракт — поработать в Южной Корее, после чего я серьезно занялся этим искусством. Выступал в Китае, Гонконге, Макао, Франции, Германии. Успех шёл по нарастающей. Да, самый большой ажиотаж вызывает, конечно, трюк с поворотом головы. Когда я впервые его показал в Шанхае, то никто не понял, что происходит, люди как с ума посходили, судьи подскочили ко мне вплотную, не веря своим глазам.

Впервые на мои способности обратили внимание на танцах, но чтобы сейчас поддерживать нужный уровень пластичности, я тренируюсь по шесть-семь часов в день. Я ничем другим не занимаюсь, кроме тренировок. Выступаю сольно и в коллективах. Шоу с моим участием до пандемии можно было увидеть в Лас-Вегасе, Новой Зелан­дии, Австралии. В 2019-м меня при­гласила в команду австралийская компания, и мы поехали с нашим шоу-кабаре в Лас-Вегас, где самые дорогие и серьёзные шоу в мире. Там большая конкуренция, если туда едут люди с шоу, то это сильные артисты, мощная режиссура и огромные финансовые вложения в эти постановки.

Мои номера нравятся зрителям, им интересно, они хотят это снова увидеть. Поэтому я люблю свое дело. Оно подчинило себе весь мой образ жизни и режим дня. Сейчас я благодарен судьбе, что у меня есть возможность творить в Украине.