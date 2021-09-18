Француз Полен пройшов 670 метрів по канату над Сеною в Парижі (відео)

Еквілібрист повторив свій світовий рекорд ходіння по стропі в умовах міста.

Відомий французький слеклайнер Натан Полен 18 вересня пройшов 670 метрів на висоті 70 метрів над землею від першого ярусу Ейфелевої вежі до площі Трокадеро в центрі Парижа. Ця акція була проведена в рамках фестивалю живих виступів.

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У шляху Полен підтримував рівновагу тільки руками і тілом. Він був пристебнутий до страхувального тросу. На прохід йому було потрібно близько 35 хвилин.

27-річний Натан Полен живе в Ле Репозуар, гірському селі у Верхній Савойї (Франція). Він почав займатися слеклайном в 2011 році і домігся значних результатів. Він вважається одним з кращих у цій дисципліні з 2013 року.

[ + – ] Натан Полен

Гроші він заробляє завдяки спонсорам та участі в шоу.

Полін є володарем декількох світових рекордів в своїй дисципліні. Його найдовший перехід — 1662 метра на висоті 300 м, встановлений в червні 2017 року.

Від Ейфелевої вежі від площі Трокадеро він вперше пройшов 9 грудня 2017 року, встановивши рекорд найдовшого переходу в міських умовах.

Слеклайн (Slacklining), або ходіння по стропі — нова область еквілібристики, різновиди циркового мистецтва. Слеклайнери ходять по нейлонової або поліестерової стропі. Існують різні по ширині і структурі стропи для різних стилів слеклайну.

Ходіння по стропі виконується без спеціальних балансиров (на відміну від ходіння по тросу), підтримання рівноваги відбувається за рахунок нахилу корпусу та рук.

Особливістю слеклайну є те, що на будь-який рух еквілібриста стропа реагує і змінює своє положення.

Нагадаємо, феноменальне циркове шоу "Інші" вперше показали в Києві. У ньому грають актори міжнародного рівня, які виступали в Cirque du Soliel та інших всесвітньо відомих шоу.

Через кризу, пов'язану з пандемією коронавірусу, Cirque du Soleil перейшов під управління групи інвесторів.