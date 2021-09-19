В Мадриде полиция не смогла разогнать студенческую вечеринку на 25 тысяч человек (видео)

Молодые люди масштабно отпраздновали начало учебного года, в то время как в Испании все еще действуют ограничения на массовые собрания из-за коронавируса.

В ночь с пятницы на субботу, 18 сентября, около 25 тысяч молодых людей устроили вечеринку в честь начала учебного года на территории студенческого городка в испанской столице Мадрид. Полиция не была готова пресечь массовое собрание, несмотря на действие карантинных ограничений в стране. Об этом сообщает издание El Pais.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

Судя по видео с места происшествия, молодые люди не придерживались социальной дистанции и в основном были без масок. Празднование прошло в непосредственной близости от зданий факультетов Мадридского университета.

Также были заполнены и платформы станций метро, расположенных неподалеку от студенческого городка.

Помимо этого в сети появились кадры празднования, на которых запечатлены молодые люди на фонарных столбах и большие объемы мусора возле университета.

В свою очередь полиция заявила, что пресечь незаконную вечеринку было "почти невыполнимой задачей", так как соответствующая спецоперация не была подготовлена заранее. Поэтому правоохранители ограничились контролем за возможными потасовками и охраной станций метро.

По данным журналистов, первые полицейские прибыли на территорию студгородка только около 23:00 в пятницу. Однако уже тогда предпринимать действия по разгону вечеринки было слишком поздно. Однако правоохранители уверяют, что их присутствие "сдерживало" участников празднования от нарушений, а некоторые студенты даже разошлись из-за этого по домам. Как сообщает издание, вечеринка продолжалась вплоть до 7 утра.

Полицейские также пожаловались на университет из-за того, что учебное заведение не уведомило их о готовящемся студентами праздновании. При этом они отметили, что около 23 часов на два не работающих адреса электронной почты полиции поступили уведомления о вечеринке, тогда как она уже продолжалась несколько часов при участии тысяч людей. Помимо этого полиция выразила мнение, что массовое собрание организовывалось через чаты в мессенджере WhatsApp.

Также издание утверждает, что среди 25 тысяч участников вечеринки было выявлено всего 11 человек с алкогольным отравлением, при этом все эти случаи не были серьезными.

Пресс-секретарь университета заверила, что учреждение уже проводит "оценку ущерба", нанесенного во время несанкционированного массового мероприятия.

По данным Reuters, организаторам грозит штраф в размере до 600 тысяч евро (около 19 млн гривен), если суд решит, что это мероприятие поставило под угрозу здоровье населения.

Власти Испании также заявили, что в пятницу вечером в Барселоне и северном испанском городе Логроньо также проходили массовые алкогольные вечеринки.

Тем временем недавно под Харьковом подростки устроили вечеринку на кладбище, в ходе которой молодые люди разрисовывали надгробные плиты и танцевали на могилах.

Также Фокус писал о том, как во Львове девушки решили отпраздновать день рождения своей подруги на мемориале Небесной сотни.