У Мадриді поліція не змогла розігнати студентську вечірку на 25 тисяч людей (відео)

Молоді люди масштабно відсвяткували початок навчального року, в той час як в Іспанії все ще діють обмеження на масові зібрання через коронавірус.

В ніч з п'ятниці на суботу, 18 вересня, близько 25 тисяч молодих людей влаштували вечірку на честь початку навчального року на території студентського містечка в іспанській столиці Мадрид. Поліція не була готова припинити масові збори, незважаючи на дію карантинних обмежень в країні. Про це повідомляє видання El Pais.

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Судячи з відео з місця події, молоді люди не дотримувалися соціальної дистанції і в основному були без масок. Святкування пройшло в безпосередній близькості від будівель факультетів Мадридського університету.

Також були заповнені і платформи станцій метро, розташованих неподалік від студентського містечка.

Крім цього в мережі з'явилися кадри святкування, на яких відображені молоді люди на ліхтарних стовпах і багато сміття біля університету.

У свою чергу поліція заявила, що припинити незаконну вечірку було "майже нездійсненним завданням", так як відповідна спецоперація не була підготовлена заздалегідь. Тому правоохоронці обмежилися контролем за можливими бійками і охороною станцій метро.

За даними журналістів, перші поліцейські прибули на територію студмістечка тільки близько 23:00 в п'ятницю. Однак уже тоді починати дії з розгону вечірки було занадто пізно. Однак правоохоронці запевняють, що їх присутність "стримувала" учасників святкування від порушень, а деякі студенти навіть розійшлися через це по домівках. Як повідомляє видання, вечірка тривала аж до 7 ранку.

Поліцейські також поскаржилися на університет через те, що навчальний заклад не повідомив їх про підготовлюване студентами святкування. При цьому вони відзначили, що близько 23-ї години на два непрацюючих адреси електронної пошти поліції надійшли повідомлення про вечірку, тоді як вона вже тривала кілька годин за участю тисяч людей. Крім цього поліція висловила думку, що масове зібрання організовувалося через чати в месенджері WhatsApp.

Також видання стверджує, що серед 25 тисяч учасників вечірки було виявлено всього 11 людей з алкогольним отруєнням, при цьому всі ці випадки не були серйозними.

Прес-секретар університету запевнила, що установа вже проводить "оцінку збитків", нанесеного під час несанкціонованого масового заходу.

За даними Reuters, організаторам загрожує штраф в розмірі до 600 тисяч євро (близько 19 млн гривень), якщо суд вирішить, що цей захід поставив під загрозу здоров'я населення.

Влада Іспанії заявила, що в п'ятницю ввечері в Барселоні і північному іспанському місті Логроньо також проходили масові алкогольні вечірки.

Тим часом нещодавно під Харковом підлітки влаштували вечірку на кладовищі, в ході якої молоді люди розмальовували надгробні плити і танцювали на могилах.

Також Фокус писав про те, як у Львові дівчата вирішили відсвяткувати день народження своєї подруги на меморіалі Небесної сотні.