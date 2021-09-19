"Кто-то хотел утопить": в России после смыва воды из унитаза достали котенка (видео)

Хозяйка квартиры предполагает, что животное могли спустить в унитаз ее соседи. Теперь котенку ищут новых владельцев.

В Ленинградской области (Российская Федерация) из унитаза в одном из жилых домов неожиданно вылез котенок после того, как женщина, чье имя не называется, нажала на кнопку смыва, сообщает в воскресенье, 19 сентября Telegram-канал "Подъем".

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Необычное происшествие случилось в поселке Токсово Всеволожского района, в одной из квартир шестиэтажного жилого дома.

Женщина утверждает, что котенок появился именно из отверстия, ведущего в канализацию. По ее мнению, животное могло попасть туда либо через чердак здания, или же его спустил в унитаз кто-то из ее соседей.

Она через домовые чаты в соцсетях пыталась найти хозяев животного, однако безуспешно.

На данный момент чудом спасшегося котенка держат на даче женщины, где животное усиленно откармливают, выводят ему блох и ищут новых владельцев.

[ + – ] Котенок в унитазе

Напомним, в январе 2021 года в Дарницком районе Киева бешеный котенок напал на женщину.

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