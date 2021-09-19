"Хтось хотів втопити": в Росії після змиву води з унітазу дістали кошеня (відео)
Господиня квартири вважає, що тварину могли спустити в унітаз її сусіди. Тепер кошеняті шукають нових власників.
У Ленінградській області (Російська Федерація) з унітазу в одному з житлових будинків несподівано вилізло кошеня після того, як жінка, чиє ім'я не називається, натиснула на кнопку змиву, повідомляє в неділю, 19 вересня Telegram-канал "Підйом".
Незвичайна подія трапилася в селищі Токсово Всеволожського району, в одній з квартир шестиповерхового житлового будинку.
Жінка стверджує, що кошеня з'явилося саме з отвору, що веде в каналізацію. На її думку, тварина могла потрапити туди або через горище будівлі, або ж його спустив в унітаз хтось із її сусідів.
Вона через будинкові чати в соцмережах намагалася знайти господарів тварини, проте безуспішно.
На даний момент дивом врятоване кошеня тримають на дачі жінки, де тварину посилено відгодовують, виводять йому бліх і шукають нових власників.
Нагадаємо, в січні 2021 року в Дарницькому районі Києва скажене кошеня напало на жінку.
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