"Хтось хотів втопити": в Росії після змиву води з унітазу дістали кошеня (відео)

Господиня квартири вважає, що тварину могли спустити в унітаз її сусіди. Тепер кошеняті шукають нових власників.

У Ленінградській області (Російська Федерація) з унітазу в одному з житлових будинків несподівано вилізло кошеня після того, як жінка, чиє ім'я не називається, натиснула на кнопку змиву, повідомляє в неділю, 19 вересня Telegram-канал "Підйом".

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Незвичайна подія трапилася в селищі Токсово Всеволожського району, в одній з квартир шестиповерхового житлового будинку.

Жінка стверджує, що кошеня з'явилося саме з отвору, що веде в каналізацію. На її думку, тварина могла потрапити туди або через горище будівлі, або ж його спустив в унітаз хтось із її сусідів.

Вона через будинкові чати в соцмережах намагалася знайти господарів тварини, проте безуспішно.

На даний момент дивом врятоване кошеня тримають на дачі жінки, де тварину посилено відгодовують, виводять йому бліх і шукають нових власників.

[ + – ] Кошеня в унітазі

Нагадаємо, в січні 2021 року в Дарницькому районі Києва скажене кошеня напало на жінку.

Також ми писали, що вчених здивувало своєю зовнішністю кошеня з хімерізмом: одна половина мордочки тварини покрита чорною шерстю, а інша — рудою.

А в штаті Орегон (США) кішка народила дволике кошеня.