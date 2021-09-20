В Китае падает цена на акции застройщиков: Sinic Holdings за сутки подешевел в восемь раз

Утром капитализация компании составляла $1,3 млрд, а уже во второй половине дня — $250,7 млн. Причиной называют панику на фоне грядущего крах гиганта недвижимости China Evergrande.

В понедельник, 20 сентября, торговля акциями китайского застройщика Sinic Holdings была остановлена после того, как его акции упали на 87% на фондовой бирже в Гонконге. Об этом пишет Bloomberg.

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Компания из Шанхая не стала объяснять причин остановки торгов, но по данным, которые собрали журналисты, ей предшествовала распродажа и всплеск объема торгов, который примерно в 14 раз превышал их средний показатель за год.

Фото: скриншот

Из-за падения акций в понедельник рыночная стоимость Sinic Holdings упала до чуть менее 230 миллионов долларов, что является достаточно низким показателем для зарегистрированного на бирже девелопера. По словам сотрудника офиса компании в Гонконге, отвечать на запросы СМИ попросту некому.

Следует отметить, что индекс недвижимости Гонконга упал сильнее всего с мая 2020 года на фоне растущего беспокойства инвесторов из-за репрессий в сфере недвижимости в Китае и опасений относительно того, что официальный Пекин может ужесточить контроль над этим сектором в рамках кампании "Общее процветание".

Примечательно, что 20 сентября стало днем, когда крупный китайский застройщик China Evergrande потерял 19% стоимости своих акций. Сейчас компания пытается найти средства для выплаты своим многочисленным кредиторам и инвесторам. Руководство Китая советует кредиторам компании продлить выплаты процентов или пролонгировать кредиты, а наблюдатели за рынком в основном придерживаются мнения, что прямая помощь со стороны правительства маловероятна.

23 сентября Evergrande должна выплатить проценты в размере 83,5 миллиона долларов по своим облигациям в марте 2022 года. 29 сентября — еще 47,5 миллиона долларов по облигациям за март 2024 года. По обоим облигациям будет объявлен дефолт, если Evergrande не выплатит проценты в течение 30 дней с даты запланированного платежа.

Напомним, что в Киеве первый застройщик пытается отобрать квартиры в жилом комплексе "Жемчужина Нивок", проданные около 10 лет назад. Компания перепродает квартиры, собственники которых не внесли данные в электронный реестр. Юрист назвал происходящее рейдерским захватом.

Ранее Фокус разбирался, сколько стоит квартира в Киеве и как ее выбрать. Первичный рынок благосклонен к покупателям, ведь продажи сильно просели во время пандемии, а вот цены на вторичном заметно выросли.