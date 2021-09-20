У Китаї падає ціна на акції забудовників: Sinic Holdings за добу подешевшав у вісім разів

Вранці капіталізація компанії становила $1,3 млрд, а вже в другій половині дня — $250,7 млн. Причиною називають паніку на тлі майбутнього краху гіганта нерухомості China Evergrande.

У понеділок, 20 вересня, торгівля акціями китайського забудовника Sinic Holdings була зупинена після того, як його акції впали на 87% на фондовій біржі в Гонконгу. Про це пише Bloomberg.

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Компанія з Шанхая не стала пояснювати причин зупинки торгів, але за даними, які зібрали журналісти, їй передувала розпродаж і сплеск обсягу торгів, який приблизно в 14 разів перевищував їхній середній показник за рік.

Фото: скриншот

Через падіння акцій у понеділок ринкова вартість Sinic Holdings впала до трохи менше 230 мільйонів доларів, що є досить низьким показником для зареєстрованого на біржі девелопера. За словами співробітника офісу компанії в Гонконгу, відповідати на запити ЗМІ просто нікому.

Слід зазначити, що індекс нерухомості Гонконгу впав сильніше за все з травня 2020 року на тлі зростаючого занепокоєння інвесторів через репресії в сфері нерухомості в Китаї і побоювань щодо того, що офіційний Пекін може посилити контроль над цим сектором у межах кампанії "Загальне процвітання".

Примітно, що 20 вересня стало днем, коли великий китайський забудовник China Evergrande втратив 19% вартості своїх акцій. Зараз компанія намагається знайти кошти для виплати своїм численним кредиторам та інвесторам. Керівництво Китаю радить кредиторам компанії продовжити виплати відсотків або пролонгувати кредити, а спостерігачі за ринком в основному дотримуються думки, що пряма допомога з боку уряду малоймовірна.

23 вересня Evergrande повинна виплатити відсотки в розмірі 83,5 мільйона доларів за своїми облігаціями в березні 2022 року. 29 вересня — ще 47,5 мільйона доларів за облігаціями за березень 2024 року. За обома облігаціями буде оголошений дефолт, якщо Evergrande не виплатить відсотки протягом 30 днів з дати запланованого платежу.

Нагадаємо, що в Києві перший забудовник намагається відібрати квартири в житловому комплексі "Перлина Нивок", продані близько 10 років тому. Компанія перепродує квартири, власники яких не внесли дані в електронний реєстр. Юрист назвав те, що відбувається, рейдерським захопленням.

Раніше Фокус розбирався, скільки коштує квартира в Києві і як її вибрати. Первинний ринок прихильний до покупців, адже продажі сильно просіли під час пандемії, а ось ціни на вторинному помітно зросли.