В США задержали мужчину за угрозы убийством на Генассамблее ООН, куда летит Зеленский (видео)

Арестованный называет себя бизнесменом, который финансировал кампанию президента Доминиканы Луиса Абинадера. Он заявил о намерении убить главу государства.

В Нью-Йорке арестовали мужчину по имени Энрике Фигероа после того, как тот записал угрозы в адрес президента Доминиканской Республики Луиса Абинадера. Об этом сообщает журналист ABC News Аарон Катерски.

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По словам журналиста, мужчина "угрожал убить мирового лидера, который присутствует на Генеральной ассамблее ООН".

Президент Доминиканской Республики Абинадер прилетел в Нью-Йорк в субботу, 19 сентября. Помимо участия на сессии Генассамблеи, он намерен провести ряд двусторонних встреч и повидаться с доминиканской диаспорой в США.

Примечательно, что ранее Энрике Фигероа опубликовал в Instagram несколько постов с угрозами в адрес Абинадера. Мужчина утверждал, что является бизнесменом, который финансировал президентскую кампанию президента Доминиканской Республики.

Фокус ранее писал о том, что на Генеральную ассамблею ООН уже вылетел президент Украины Владимир Зеленский. У главы государства запланированы встречи с коллегами из Польши, Молдовы и Грузии, а также с представителями международных организаций, бизнесом США и местной диаспорой. Предположительно, выступить Зеленский должен в среду.

В команде президента надеются, что ООН поддержит работу "Крымской платформы", направленную на возвращения полуострова.