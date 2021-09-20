В США задержали мужчину за угрозы убийством на Генассамблее ООН, куда летит Зеленский (видео)
Арестованный называет себя бизнесменом, который финансировал кампанию президента Доминиканы Луиса Абинадера. Он заявил о намерении убить главу государства.
В Нью-Йорке арестовали мужчину по имени Энрике Фигероа после того, как тот записал угрозы в адрес президента Доминиканской Республики Луиса Абинадера. Об этом сообщает журналист ABC News Аарон Катерски.
По словам журналиста, мужчина "угрожал убить мирового лидера, который присутствует на Генеральной ассамблее ООН".
Президент Доминиканской Республики Абинадер прилетел в Нью-Йорк в субботу, 19 сентября. Помимо участия на сессии Генассамблеи, он намерен провести ряд двусторонних встреч и повидаться с доминиканской диаспорой в США.
Примечательно, что ранее Энрике Фигероа опубликовал в Instagram несколько постов с угрозами в адрес Абинадера. Мужчина утверждал, что является бизнесменом, который финансировал президентскую кампанию президента Доминиканской Республики.
Фокус ранее писал о том, что на Генеральную ассамблею ООН уже вылетел президент Украины Владимир Зеленский. У главы государства запланированы встречи с коллегами из Польши, Молдовы и Грузии, а также с представителями международных организаций, бизнесом США и местной диаспорой. Предположительно, выступить Зеленский должен в среду.
В команде президента надеются, что ООН поддержит работу "Крымской платформы", направленную на возвращения полуострова.