У США затримали чоловіка за погрози вбивством на Генасамблеї ООН, куди летить Зеленський (відео)
Заарештований називає себе бізнесменом, який фінансував кампанію президента Домінікани Луїса Абінадера. Він заявив про намір вбити главу держави.
У Нью-Йорку заарештували чоловіка на ім'я Енріке Фігероа після того, як той записав погрози на адресу президента Домініканської Республіки Луїса Абінадера. Про це повідомляє журналіст ABC News Аарон Катерскі.
За словами журналіста, чоловік "погрожував убити світового лідера, який присутній на Генеральній асамблеї ООН".
Президент Домініканської Республіки Абінадер прилетів до Нью-Йорка в суботу, 19 вересня. Крім участі на сесії Генасамблеї, він має намір провести низку двосторонніх зустрічей і побачитися з домініканською діаспорою у США.
Варто зазначити, що раніше Енріке Фігероа опублікував в Instagram кілька дописів із погрозами на адресу Абінадера. Чоловік стверджував, що є бізнесменом, який фінансував президентську кампанію президента Домініканської Республіки.
Фокус раніше писав про те, що на Генеральну асамблею ООН уже вилетів президент України Володимир Зеленський. У глави держави заплановані зустрічі з колегами з Польщі, Молдови та Грузії, а також із представниками міжнародних організацій, бізнесом США та місцевою діаспорою. Імовірно, виступити Зеленський повинен у середу.
У команді президента сподіваються, що ООН підтримає роботу "Кримської платформи", спрямовану на повернення півострова.