Шведский ЛГБТ-священник в знак протеста отказался венчать мужчин и женщин (видео)

Ларс Гордфельдт принял такое решение, поскольку считает дискриминационным право лютеранских священников отказывать в венчании однополым парам.

Шведский священник лютеранской церкви Ларс Гордфельдт, принадлежащий к ЛГБТ-сообществу, публично отказался впредь руководить процессом венчания гетеросексуальных пар, состоящих из мужчины и женщины. Заявление было сделано в эфире Шведского радио.

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Свою позицию священнослужитель объяснил тем, что хотя лютеранская церковь и признает однополые союзы, ее священники все же имеют право на свое усмотрение отказать ЛГБТ-парам. Гордфельд считает, что эта норма является нарушением прав меньшинств, а свой демарш называет соображениями совести.

Издание PinkNews пишет, что вышеупомянутый священник считает лучшим способом справиться с гомофобией внутри церкви — прекратить нанимать священнослужителей, которые выступают против ЛГБТ-браков и сексуальных меньшинств как таковых. Он призывает лютеран занять "жесткую позицию" в этом вопросе.

"Мы не должны набирать новых священников, выступающих против геев. Мы не должны назначать новых священников, которые исповедуют идею того, что гомосексуалы — неполноценные люди", — приводит издание слова Гордфельда.

[ + – ] Ларс Гордфельдт является достаточно медийной личностью в Швеции

Следует отметить, что лютеранство является одним из самых распространенных направлений христианства в Швеции. Согласно данным "Википедии", к ее представителям себя причисляют около 60% шведов.

Как сообщалось ранее, 19 сентября, в центре Киева прошел ежегодный "Марш равенства" в поддержку украинского ЛГБТ-сообщества. В мероприятии приняли участие около 7 тысяч человек. По словам организаторов, противники ЛГБТ не помешали безопасному проведению акции.

До этого подобный марш состоялся и в Харькове. Там на него вышли около двух тысяч человек.