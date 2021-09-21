Шведський ЛГБТ-священик на знак протесту відмовився вінчати чоловіків і жінок (відео)

Ларс Гордфельдт прийняв таке рішення, оскільки вважає дискримінаційним право лютеранських священиків відмовляти у вінчанні одностатевим парам.

Шведський священик лютеранської церкви Ларс Гордфельдт, який належить до ЛГБТ-спільноти, публічно відмовився надалі керувати процесом вінчання гетеросексуальних пар, що складаються з чоловіка і жінки. Заява була зроблена в ефірі Шведського радіо.

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Свою позицію священнослужитель пояснив тим, що хоча лютеранська церква і визнає одностатеві союзи, її священики все ж мають право на свій розсуд відмовити ЛГБТ-парам. Гордфельд вважає, що ця норма є порушенням прав меншин, а свій демарш називає міркуваннями совісті.

Видання PinkNews пише, що вищезгаданий священик вважає найкращим способом впоратися з гомофобією всередині церкви — припинити наймати священнослужителів, які виступають проти ЛГБТ-шлюбів і сексуальних меншин як таких. Він закликає лютеран посісти "жорстку позицію" в цьому питанні.

"Ми не повинні набирати нових священиків, які виступають проти геїв. Ми не повинні призначати нових священиків, які сповідують ідею того, що гомосексуали — неповноцінні люди", — наводить видання слова Гордфельда.

[ + – ] Ларс Гордфельдт є досить медійною особистістю в Швеції

Варто зазначити, що лютеранство є одним з найпоширеніших напрямків християнства в Швеції. Згідно з даними "Вікіпедії", до її представників себе зараховують близько 60% шведів.

Як повідомлялося раніше, 19 вересня, в центрі Києва пройшов щорічний "Марш рівності" на підтримку української ЛГБТ-спільноти. У заході взяли участь близько 7 тисяч осіб. За словами організаторів, противники ЛГБТ не завадили безпечному проведенню акції.

До цього подібний марш відбувся і в Харкові. Там на нього вийшли близько двох тисяч чоловік.