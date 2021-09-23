Ученые из лаборатории в Ухане могли заразить летучих мышей в 2018 году "модифицированным" коронавирусом

На реализацию проекта попросили у Агентства передовых оборонных исследовательских проектов США (Darpa) 14,2 млн долларов

Международная группа исследователей DRASTIC получила доступ к документам, в которых говорится о лабораторном происхождении COVID-19. Согласно данных, ученые из китайской лаборатории в Ухане вместе с американскими коллегами в 2018 году хотели заразить популяцию летучих мышей модифицированными частицами коронавируса. О деталях расследования сообщает The Daily Telegraph.

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Документы содержат информации о том, что американская организация EcoHealth Alliance и Уханский институт вирусологии "пытались провести передовые и опасные исследования коронавируса летучей мыши на патогенность для человека, которые явно квалифицируются, как действия для получения функциональной выгоды".

Ученые планировали внедрить через кожу животных "наночастицы, содержащие химерные спайковые белки" коронавирусов, для того чтобы сформировать у летучих мышей иммунитет от болезней, способных передаваться людям.

Издание пишет, что ученые модифицировали коронавирус таким образом, что теоретически он смог бы легче адаптироваться к организму человека. Также предполагалось комбинирование природных штаммов коронавируса высокого риска с более заразными, но менее опасными разновидностями.

Эксперименты планировали проводить в пещерах китайской провинции Юньнань. Исследователи попросили у Агентства передовых оборонных исследовательских проектов США (Darpa) 14,2 млн долларов. Заявку подавал британский зоолог Питер Дасзак из EcoHealth Alliance. В состав его группы входил Ши Чжэнли, исследователь из института вирусологии в Ухане (WIV), а также американские ученые из Университета Северной Каролины и Национального центра здоровья дикой природы Геологической службы США. Однако в выделении средств на такой проект ученым отказали, ввиду предполагаемой угрозы для местных жителей.

Известно , что правительство Китая в декабре 2019 года предупредило мир о загадочном вирусе, циркулирующем в Ухане. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже в марте 2020 года глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.

Вполне возможно, что коронавирус просочился из Уханского института вирусологии, где ученые проводили противоречивые исследования самых опасных в мире патогенов. Однако документы, опубликованные DRASTIC, ставят под сомнение случайное проникновение вируса из лаборатории биозащиты высокого уровня в Ухане

В статье говорится, что один из экспертов заявил, что ученые могли продолжить реализацию планов, несмотря на отказ США финансировать его. Ангус Далглиш профессор Медицинской школы больницы Святого Георгия в Лондоне сказал, что Уханский институт вирусологии проводил работы по "усилению функции" коронавируса в течение многих лет до пандемии. По его словам, несмотря на то, что проект не получил финансирования из США, он мог продолжаться.

Что касается официальных данных о происхождении коронавируса и вероятной его утечки из лаборатории в Ухане, то стоит упомянуть доклад ВОЗ, в котором говорится, что такая версия "крайне маловероятна". Однако, в статье указано, что до сих пор только одна группа ученых ВОЗ получила разрешение на исследование происхождения вируса Covid в Ухане. В своем отчете, опубликованном в марте, они не определили, как возник вирус.

В докладе, опубликованном американскими спецслужбами в прошлом месяце по заказу Джо Байдена, говорится, что для получения окончательного ответа на вопрос о происхождении вируса необходимо сотрудничество с Китаем.

"Пекин, однако, продолжает препятствовать глобальному расследованию, сопротивляется обмену информацией и обвиняет другие страны, включая США", — говорится в докладе.

Ранее сообщалось, что расследование спецслужбами США не смогло точно определить происхождение коронавируса. Специалисты не подтвердили, но и не опровергли версию о его естественной мутации.

По результатам опроса в Украине 71% граждан считает, что коронавирус создали искусственно и 19% думают, что он возник естественным путем.