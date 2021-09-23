Вчені з лабораторії в Ухані могли заразити кажанів в 2018 році "модифікованим" коронавірусом

На реалізацію проекту попросили у Агентства передових оборонних дослідницьких проектів США (Darpa) 14,2 млн доларів

Міжнародна група дослідників DRASTIC отримала доступ до документів, у яких йдеться про лабораторне походження COVID-19. Згідно з даними, вчені з китайської лабораторії в Ухані разом із американськими колегами в 2018 році хотіли заразити популяцію кажанів модифікованими частинками коронавірусу. Про деталі розслідування повідомляє The Daily Telegraph.

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Документи містять інформацію про те, що американська організація EcoHealth Alliance та Уханський інститут вірусології "намагалися провести передові та небезпечні дослідження коронавірусу кажана на патогенність для людини, які явно кваліфікуються як дії для отримання функціональної вигоди".

Вчені планували впровадити через шкіру тварин "наночастинки, що містять химерні спайкові білки" коронавірусу, для того, щоб сформувати в кажанів імунітет від хвороб, здатних передаватися людям.

Видання пише, що вчені модифікували коронавірус таким чином, щоб теоретично він зміг би легше адаптуватися до організму людини. Також передбачалося комбінування природних штамів коронавірусу високого ризику з заразнішими, але менш небезпечними різновидами.

Експерименти планували проводити в печерах китайської провінції Юньнань. Дослідники попросили в Агентства передових оборонних дослідницьких проектів США (Darpa) 14,2 млн доларів. Заявку подавав британський зоолог Пітер Дасзак ііз EcoHealth Alliance. До складу його групи входив Ши Чженлі, дослідник із інституту вірусології в Ухані (WIV), а також американські вчені з Університету Північної Кароліни та Національного центру здоров'я дикої природи Геологічної служби США. Однак у виділенні коштів на такий проект вченим відмовили, з огляду на передбачувану загрозу для місцевих жителів.

Відомо, що уряд Китаю в грудні 2019 року попередив світ про загадковий вірус, який циркулює в Ухані. На початку січня 2020 року в Китаї було офіційно оголошено, що причиною спалаху вірусної пневмонії невідомого походження став новий вид коронавірусу. І вже в березні 2020 року глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що поширення нового коронавірусу носить характер пандемії.

Цілком можливо, що коронавірус просочився з Уханського інституту вірусології, де вчені проводили суперечливі дослідження найнебезпечніших у світі патогенів. Однак документи, опубліковані DRASTIC, ставлять під сумнів випадкове проникнення вірусу з лабораторії біозахисту високого рівня в Ухані

У статті йдеться про те, що один із експертів заявив, що вчені могли продовжити реалізацію планів, незважаючи на відмову США фінансувати його. Ангус Далгліш, професор Медичної школи лікарні Святого Георгія в Лондоні, сказав, що Уханський інститут вірусології проводив роботи з "посилення функції" коронавірусу протягом багатьох років до пандемії. За його словами, незважаючи на те, що проект не отримав фінансування з США, він міг тривати.

Що стосується офіційних даних про походження коронавірусу та вірогідного його витоку з лабораторії в Ухані, то варто згадати доповідь ВООЗ, в якій говориться, що така версія "вкрай малоймовірна". Однак, у статті зазначено, що до сих пір тільки одна група вчених ВООЗ отримала дозвіл на дослідження походження вірусу Covid в Ухані. У своєму звіті, опублікованому в березні, вони не визначили, як виник вірус.

У доповіді, опублікованій американськими спецслужбами в минулому місяці на замовлення Джо Байдена, йдеться, що для отримання остаточної відповіді на питання про походження вірусу необхідна співпраця з Китаєм.

"Пекін, однак, продовжує перешкоджати глобальному розслідуванню, пручається обміну інформацією та звинувачує інші країни, включаючи США", — йдеться в доповіді.

Раніше повідомлялося, що розслідування спецслужбами США не змогло точно визначити походження коронавірусу. Фахівці не підтвердили, але й не спростували версію про його природну мутацію.

За результатами опитування в Україні 71% громадян вважає, що коронавірус створили штучно і 19% думають, що він виник природним шляхом.