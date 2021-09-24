Стрельба в Перми: после совещания с руководством застрелился глава местного Следственного комитета

Приехавший из Москвы начальник назвал местных следователей виновными в расстреле, который произошел в Пермском университете.

Российские СМИ сообщили, что 23 сентября скончался глава управления Следственного комитета РФ (СКР) по Пермскому краю Сергей Сарапульцев. О причинах его смерти пока ничего не говорится.

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В СКР подтвердили информацию о смерти Сарапульцева и сказали, что по данному факту проводится процессуальная проверка.

[ + – ] Дорога к дому Сарапульцева

Телеграм-канал Baza написал, что Сарапульцев совершил самоубийство, его тело нашли в его загородном доме.

Источники пермского издания 59.RU подтвердили, что глава СКР по Пермскому краю совершил самоубийство.

Отмечается, что чиновник покончил с собой после визита в Пермь руководителя СКР Александра Бастрыкина. Приезд руководства был связан с расследованием обстоятельств стрельбы в Пермском университете 20 сентября, когда погибли 6 человек, а около 30 – были ранены.

[ + – ] Сергей Сарапульцев — второй слева, Александр Бастрыкин — четвертый справа

По словам источников Baza в Следственном комитете, после приезда Бастрыкина в Пермь некоторых работников ведомства отстранили от работы. Бригада, которую привез с собой глава СКР, решила поднять все жалобы, которые поступали на краевых следователей. В отделах начались масштабные проверки, иногда кабинеты работников, по словам очевидцев, "перевернули вверх дном".

На совещании Бастрыкин "разнес Сарапульцева, как мальчишку", сообщает источник Baza. Бастрыкин фактически обвинил его в том, что произошло в университете, заявив, что всему виной стала плохая работа местных следователей. Сарапульцев попробовал возразить, но только привел Бастрыкина в еще большую ярость.

Вскоре после совещания Сарапульцев поехал домой и покончил с собой.

Полковник юстиции Сергей Сарапульцев в июле 2018 года был назначен руководителем управления СКР по Пермскому краю на пять лет.

Напомним, 20 сентября произошла стрельба в Перми. 18-летний Тимур Бекмансуров с огнестрельным оружием проник в здание Пермского госуниверситета и открыл стрельбу по студентам.

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