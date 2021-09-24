Стрілянина в Пермі: після наради з керівництвом застрелився голова місцевого Слідчого комітету

Начальник, який приїхав з Москви, назвав місцевих слідчих винними в розстрілі, який стався в Пермському університеті.

Російські ЗМІ повідомили, що 23 вересня помер глава управління Слідчого комітету РФ (СКР) по Пермському краю Сергій Сарапульцев. Про причини його смерті поки нічого не говориться.

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У СКР підтвердили інформацію про смерть Сарапульцева і сказали, що за даним фактом проводиться процесуальна перевірка.

[ + – ] Дорога до дому Сарапульцева

Телеграм-канал Baza написав, що Сарапульцев наклав на себе руки, його тіло знайшли в його заміському будинку.

Джерела пермського видання 59.RU підтвердили, що глава СКР по Пермському краю вчинив самогубство.

Відзначається, що чиновник наклав на себе руки після візиту до Пермі керівника СКР Олександра Бастрикіна. Приїзд керівництва був пов'язаний із розслідуванням обставин стрілянини в Пермському університеті 20 вересня, коли загинули 6 осіб, а близько 30 були поранені.

[ + – ] Сергій Сарапульцев — другий ліворуч, Олександр Бастрикін — четвертий праворуч

За словами джерел Baza в Слідчому комітеті, після приїзду Бастрикіна в Перм деяких працівників відомства відсторонили від роботи. Бригада, яку привіз із собою глава СКР, вирішила підняти всі скарги, які надходили на крайових слідчих. У відділах почалися масштабні перевірки, іноді кабінети працівників, за словами очевидців, "перевернули догори дном".

На нараді Бастрикін "розніс Сарапульцева, як хлопчиська", повідомляє джерело Baza. Бастрикін фактично звинуватив його в тому, що сталося в університеті, заявивши, що всьому виною стала погана робота місцевих слідчих. Сарапульцев спробував заперечити, але тільки розлютив Бастрикіна ще більше.

Незабаром після наради Сарапульцев поїхав додому і наклав на себе руки.

Полковник юстиції Сергій Сарапульцев у липні 2018 року був призначений керівником управління СКР по Пермському краю на п'ять років.

Нагадаємо, 20 вересня сталася стрілянина в Пермі. 18-річний Тимур Бекмансуров із вогнепальною зброєю проник у будівлю Пермського держуніверситету і відкрив стрілянину по студентах.

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