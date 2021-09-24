"Пермский стрелок" пришел в сознание, а число пострадавших выросло до 47

Есть подозрение, что у стрелка нарушена память, но шанс на выздоровление у него уже появился.

Состояние Тимура Бекмансурова, устроившего расстрел в Пермском университете, улучшилось, он пришел в сознание. Об этом со ссылкой на главу регионального Минздрава Анастасию Крутень сообщили российские СМИ.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Телеграм-канал Shot написал, что сразу после прихода в сознание Бекмансуров спросил у врачей, есть ли у него родители. Потом поинтересовался, где его мама и папа. Говорит он невнятно.

Вчера сообщалось, что врачи продолжают оценивать состояние Бекмансурова как тяжелое. Он перенес операцию ампутации ноги и находился на гемодиализе (внепочечное очищение крови), так как его почки отказали.

Сейчас врачи говорят, что шанс на выздоровление у него есть.

Бекмансуров продолжает оставаться в одноместной VIP-палате, где его удобнее охранять. На этаж, где расположена палата, не пускают никого посторонних. В больнице и рядом с ней постоянно дежурят полицейские. Окна в палате заклеили зеркальной пленкой.

Никто из родственников ни разу не поинтересовался состоянием стрелка, сообщил Shot.

Между тем число пострадавших в результате стрельбы увеличилось с 43 до 47, так как к врачам обратились новые люди.

12 человек находятся в стационарах, один вчера был выписан в удовлетворительном состоянии. Из отправленных в Москву пять находятся в тяжелом состоянии и два – в средней тяжести, рассказала Крутень.

Напомним, 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров с огнестрельным оружием проник в здание Пермского госуниверситета и открыл стрельбу по студентам.

23 сентября в Перми после совещания с руководством застрелился глава местного Следственного комитета.