"Пермський стрілок" прийшов до тями, а число постраждалих зросло до 47

Є підозра, що в стрільця порушена пам'ять, але шанс на одужання у нього вже з'явився.

Стан Тимура Бекмансурова, який влаштував розстріл у Пермському університеті, покращився, він прийшов до тями. Про це з посиланням на главу регіонального МОЗ Анастасію Крутень повідомили російські ЗМІ.

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Телеграм-канал Shot написав, що відразу після приходу до тями Бекмансуров запитав у лікарів, чи є в нього батьки. Потім поцікавився, де його мама і тато. Говорить він невиразно.

Вчора повідомлялося, що лікарі продовжують оцінювати стан Бекмансурова як важкий. Він переніс операцію ампутації ноги і перебував на гемодіалізі (позанирковому очищення крові), оскільки його нирки відмовили.

Зараз лікарі кажуть, що шанс на одужання у нього є.

Бекмансуров продовжує залишатися в одномісній VIP-палаті, де його зручніше охороняти. На поверх, де розташована палата, не пускають нікого сторонніх. У лікарні та поруч із нею постійно чергують поліцейські. Вікна в палаті заклеїли дзеркальною плівкою.

Ніхто з родичів жодного разу не поцікавився станом стрілка, повідомив Shot.

Тим часом число постраждалих у результаті стрілянини збільшилася з 43 до 47, оскільки до лікарів звернулися нові люди.

12 осіб перебувають у стаціонарах, одна вчора був виписаний у задовільному стані. З відправлених до Москви п'ять перебувають у важкому стані і два — в стані середньої тяжкості, розповіла Крутень.

Нагадаємо, 20 вересня 18-річний Тимур Бекмансуров із вогнепальною зброєю проник у будівлю Пермського держуніверситету і відкрив стрілянину по студентах.

23 вересня в Пермі після наради з керівництвом застрелився глава місцевого Слідчого комітету.